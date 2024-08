Volley A2/F: al via la preparazione della Bam Mondovì Volley

Tra certezze, speranze e voglia di stupire, è iniziata questa mattina la preparazione della Bam Mondovì Volley, formazione che parteciperà al suo nono campionato consecutivo di A2 Femminile. Squadra e dirigenza rinnovata, ma fortemente legata al passato dalla stessa voglia di fare le cose per bene e di regalare soddisfazioni ai propri tifosi.

Le ragazze, lo staff tecnico e quello dirigenziale si sono ritrovati questa mattina al PalaEllero di Roccaforte Mondovì per le consuete misurazioni e i colloqui di rito. A pranzo, poi, presso l'Albergo ristorante "Commercio", c'è stato il primo rendez-vous con la stampa. Quattro le giocatrici assenti giustificate nel primo giorno di lavoro, ma tutte raggiungeranno il ritiro monregalese nei prossimi giorni.

Oltre a Maria Teresa Bosso e Dana Schmit, entrambe impegnate con le rispettive rappresentative nazionali, si è registrata l'assenza di Alessia Fini, in convalescenza per un piccolo problema fisico. Le "bizze" del vulcano Etna, infine, hanno impedito all'aereo di Greta Catania di partire dallo scalo siciliano per raggiungere il Piemonte. Piccoli inconvenienti fortunatamente in via di risoluzione.

Presenti per questa prima giornata di lavoro anche il neo presidente Mario Bovetti, il vice presidente Paolo Borello e il Direttore generale Pier Domenico Ravera, mentre nel corso della mattinata era giunto il saluto dell'assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno. Dal pomeriggio e nei prossimi giorni le pumine proseguiranno la preparazione agli ordini di coach Claudio Basso presso il PalaManera.