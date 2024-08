Neive, una cerimonia ricorda i partigiani uccisi dai nazisti

La commemorazione è un evento molto importante, come ha ricordato il primo cittadino Piccinelli, perché serve “per non dimenticare il sangue versato dai tanti partigiani sulla nostra terra di Langa. Per non dimenticare i 4 partigiani neivesi che hanno perso la vita lottando per gli ideali di libertà e fratellanza in cui credevano. Per non dimenticare tutti coloro che combattono ogni giorno per gli stessi ideali. Per non dimenticare di tramandare alle giovani generazioni il sacrificio e i valori di chi ci ha preceduto”.