Daniele Sottile sarà il Capitano dell’A2 Cuneo Volley

Nel giorno del suo compleanno, l’incarico più importante dopo l’essere regista di una squadra, ovvero esserne il Capitano; Daniele Sottile sarà il punto di riferimento dell’A2 Cuneo Volley.

Coach Matteo Battocchio e il Club hanno riposto in lui la propria fiducia nel gestire lo spogliatoio durante la stagione, sapendo l’intensità del campionato che ci attende: "Ci sono diversi aspetti per i quali la scelta è ricaduta su Sicci: in primis, il tipo di persona che è e i valori che incarna, oltre alla leadership che esprime con naturalezza e la capacità di gestire situazioni di spogliatoio, ma anche perché crediamo sia un ottimo anello di congiunzione tra giocatori, staff e società. Tutto questo, unito a quello che è la sua storia pallavolistica con e per Cuneo e a quello che rappresenta per le giovani leve del Club, credo abbia reso la scelta molto semplice. Sicci ha accettato con entusiasmo la mia proposta, consapevole dell'importanza particolare del ruolo in una stagione che sarà molto dura, dove raggiungere i playoff non sarà scontato e dove dovremo fare molto, per poter essere protagonisti".

Capitan Daniele Sottile ha accolto con grande stimolo il compito, convinto di esser circondato da diversi compagni che saranno valide spalle durante la stagione: « Sono contento e onorato di essere il Capitano di questa squadra, di questa Città. E’ un ruolo che ho ricoperto in tante squadre, anche in questa tantissimi anni fa, ma ero più giovane e forse meno consapevole. Spero di essere da esempio per tutti i ragazzi, tutti i giorni nel lavoro quotidiano in palestra, nel rispetto delle regole e tante altre cose. So anche che accanto avrò tanti leader quest’anno in questa squadra e sono certo che mi saranno di grande aiuto in questo ruolo».

Con oggi termina la prima settimana di preparazione, l’invito per appassionati e tifosi a partecipare agli allenamenti è sempre valido e caloroso, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 le porte del palazzetto saranno aperte a chiunque voglia supportare e sostenere Capitan Sottile e la squadra con la propria presenza sugli spalti.

Che dire, buon compleanno Capitano!