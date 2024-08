Volley A2/F - La Bam Mondovì è tornata al lavoro; Il DS Max Rubado: "Le ragazze sono cariche. Abbiamo buone prospettive" (VIDEO)

Un Puma rinnovato ha iniziato ieri mattina la preparazione in vista del prossimo campionato di A2 femminile. Le ragazze della Bam Mondovì Volley, con qualche assenza giustificata, si sono ritrovate al PalaEllero di Roccaforte Mondovì per le consuete misurazioni. Nel pomeriggio, invece, l'allenamento è proseguito al PalaManera di Mondovì.

Tanti sorrisi e sensazioni positive tra le ragazze presenti e che si sono messe subito a disposizione del tecnico Claudio Basso e dello staff tecnico. Buone impressioni anche per il neo direttore sportivo Max Rubado, che non ha nascosto una comprensibile emozione per l'avvio di una nuova stagione. Ecco le sensazioni di Rubado ai nostri microfoni: