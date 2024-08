Cuneo, invece di riqualificare piazza Europa si bitumino le strade: i sette emendamenti degli Indipendenti al programma Lavori Pubblici

Le varie componenti del Consiglio comunale di Cuneo, in materia di Documento Unico di Programmazione, possono esprimersi – e, quindi, emendare – soltanto la parte relativa al programma triennale dei Lavori Pubblici. Lo sanno bene gli Indipendenti Giancarlo Boselli e Paolo Armellini che, nonostante la pausa agostana, hanno reso pubbliche le proprie sette ipotesi di revisione.



Obiettivo? “La modifica dell’impiego di risorse mutuabili e quindi certe (indirizzate nella proposta della giunta alle bitumature stradali) da indirizzare sulla rigenerazione del patrimonio pubblico come lo stadio ‘Fratelli Paschiero’, i Bagni Pubblici, villa Invernizzi e l’ex teatro GIL” hanno commentato, nel documento ufficiale rilasciato ieri (sabato 17 agosto).



In generale gli Indipendenti propongono quindi di “usare parziali proventi di alienazioni non certe e allocati per l’intervento del Bando Periferie su piazza Europa e come proventi cimiteriali, per un forte e più efficace programma di rifacimento e messa in sicurezza delle strade concentrato ed eventualmente modulato sul solo anno 2025”.



Secondo il gruppo consigliare il programma risulta sostenuto dai trasferimenti PNRR e da alienazioni, che depauperano il patrimonio comunale (che, comunque, in molte entità non ha generato e non genera risorse da investire come potrebbe e dovrebbe per mancanza di buona amministrazione).



“Per il 2027 il programma dell’amministrazione è poi inconsistente e inaccettabile: pare un vuoto promemoria, come a dire ‘non sappiamo, poi vedremo’, alla faccia di programmazione e pianificazione. Il nostro giudizio complessivo sul DUP è quindi severamente negativo perché rappresenta le intenzioni di una sindaca e una maggioranza divisa e bloccata dai suoi conflitti interni, evidentemente non più in condizioni di governare la città”.

Le voci per il 2025, 2026 e 2027

Nel dettaglio, per l’anno 2025, gli Indipendenti propongono di togliere 600mila euro alla bitumatura delle strade comunali per finanziare il primo lotto della riqualificazione dello stadio Paschiero e 1.960.000 euro dal progetto di riqualificazione di piazza Europa per procedere con la bitumatura delle strade comunali.



Per l’anno 2026 si propone di ridurre le voci relative al finanziamento del secondo lotto della riqualificazione dello stadio Paschiero di 1.000.000 di euro ma se ne inseriscono 400mila, e si riduce la bitumatura delle strade comunali di 600mila euro inserendone poi 150mila. Si aggiungono poi 600mila euro per la riqualificazione degli ex Bagni Pubblici e 450mila per il primo lotto della riqualificazione di villa Invernizzi.



Per l’anno 2027, infine, si riduce la voce della bitumatura delle strade comunali di 600mila euro e li si sposta sulla riqualificazione dell’ex teatro GIL.