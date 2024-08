Saluzzo, guasti alla rete d'illuminazione pubblica: tecnici e operai al lavoro in San Giovanni

E' in corso la riparazione del guasto alla rete dell'illuminazione pubblica nel centro storico, in particolare nell'area intorno a San Giovanni. Verifiche sono già state effettuate dai tecnici del Comune e dal personale della ditta che si occupa della manutenzione.



Il guasto è anche stato segnalato da alcuni residenti. Gli operai hanno già verificato tutti i tratti di cavi all’esterno, mentre da martedì mattina è previsto l'intervento di due ulteriori squadre per un controllo alle parti di rete interrata e più problematiche da raggiungere.



"Stiamo portando avanti un intervento complesso - spiegano dal Comune - su una linea vecchia di decenni. Dopo gli accertamenti preliminari e i tentativi di far ripartire gli impianti in questi giorni a cavallo di Ferragosto e del fine settimana, da martedì (20 agosto) avremo nuove squadre di supporto che ci permetteranno controlli puntuali a partire dal quadro elettrico, ripercorrendo tutte le diverse linee fino a quando non sarà individuato il punto in cui c'è stato il corto circuito. Confidiamo di risolvere il problema a breve, ma potrebbero volerci ancora alcuni giorni".