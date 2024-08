Cordoglio a Monticello d’Alba per la scomparsa di Loris Pressenda

È mancato dopo lunga malattia Loris Pressenda, ingegnere di 50 anni, residente in frazione Valdozza di Monticello d’Alba. Lavorava presso la Systempack srl di Pocapaglia come progettista meccanico.

Persona molto conosciuta e attiva nella comunità, che ha reagito con commozione e con un forte sentimento di vicinanza ai familiari.

Il sindaco Andrea Lanzone ha voluto esprimere le condoglianze di tutti i cittadini e dell’amministrazione comunale alla famiglia con parole affettuose: “Lo ricordo per il suo equilibrio, l’educazione e il rispetto con il quale si rapportava con il prossimo. Partecipava alla vita della comunità offrendo la sua disponibilità soprattutto in occasione dei festeggiamenti Mariani del Santuario di Valdozza, frazione in cui abitava. Monticello è affranta nel dolore per la sua prematura scomparsa e si stringe con affetto alla famiglia, alla moglie Carla ed ai figli. Sono certo che il suo esempio di papà affettuoso li guiderà nel cammino della vita”.

Loris Pressenda lascia la moglie Carla, i figli Michele e Ilaria con Lorenzo, la mamma Olga, il papà Cesare, i suoceri Giuseppina e Secondo e parenti tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata nella parrocchia Natività di Maria Vergine in Monticello Borgo, questa sera, lunedì 19 agosto, alle ore 21.

Il funerale avrà luogo nella medesima chiesa, martedì 20 agosto alle ore 10, partendo dalla casa di riposo “M.Farinasso” alle ore 9.45.