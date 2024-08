Luci alla Ribalta Project: grande successo alla festa di San Rocco a Piasco

Manifestazione pienamente riuscita con grande soddisfazione sia per gli organizzatori sia per il folto pubblico: è questa la sintesi di un evento musicale promosso da AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, in particolare dal Presidente Enrico Giraudo, che si svilupperà su un tour “del dono” itinerante su tutta la “Granda” grazie anche alla collaborazione attiva della rete associativa unitamente al CSV Cuneo.



Lo start up della manifestazione Sabato 17 Agosto sulla piazza principale di Piasco per un concerto dedicato a due dei più grandi cantautori italiani, Lucio Dalla e Lucio Battisti e le note del gruppo musicale « Luci alla Ribalta Project ».



Alla regia organizzativa il Gruppo AIDO Intercomunale di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita per una manifestazione inserita nell’ambito della festa patronale del paese dedicata a San Rocco. Grandissima la partecipazione del pubblico, non solo piaschese, che più e più volte ha apprezzato e sottolineato con lunghi applausi la bravura del complesso. È stata questa l’occasione per parlare di AIDO e di “dono” grazie ai volontari della realtà associativa locale capitanata da Matilde Massardi che ha avuto modo di esporre alla vasta platea temi di natura sanitaria a tutela della vita per un mondo, quello dei trapianti, fatto da gesti generosi d’amore.



Sul palco è intervenuta anche Alessandra Galliano, Vicepresidente Vicario e la Consigliera Anna Panero che ha portato la testimonianza diretta di trapiantata.



"Il nostro impegno è stato premiato da oltre cinquecento persone e visto il periodo dell’anno avocato alle vacanze è qualcosa di straordinario che palesa un successo sì atteso e sperato, ma al di sopra delle aspettative. Per questo la nostra riconoscenza vogliamo rivolgerla ai componenti del gruppo Luci alla Ribalta Project”: grazie alla loro bravura e capacità musicale grandi le emozioni provate lungo tutta la bellissima serata » dice il Presidente Massardi a cui fa eco Alessandra Galliano – “Ringraziamo la Proloco piaschese, il Comune di Piasco con il Sindaco Stefania Dalmasso e la parrocchia della nostra città per averci dato la possibilità di inserire l’iniziativa nell’ambito delle festività del santo patrono. Una particolare riconoscenza al CSV (Centro Servizi Volontariato) di Cuneo per il sostegno economico”.



"Questo concerto fa parte di un progetto fortemente voluto dalla Giunta di Presidenza della Sezione Provinciale di Cuneo che permetterà di rendere itinerante e riproporre in altre città uno spettacolo indubbiamente caratteristico e particolare, un’occasione che rende ancora una volta evidente la coesione, l’unione, le sane sinergie che esistono tra tutti i volontari dell’AIDO sulla “Granda” grazie all’indubbio lavoro ed impegno profuso per la causa associativa" conclude Anna Panero del team AIDO piaschese.



Lo spettacolo Luci alla Ribalta verrà riproposto il 6 Ottobre a Bra nell’ambito dell’ apprezzata e rinnovata edizione di “Da cortile a Cortile” per un regalo fatto proprio dalla Sezione Provinciale di Cuneo e dal Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero alla comunità braidese ed a tutti coloro che arriveranno sulla città terra natia del Beato Cottolengo e patria di Slow Food.