San Defendente di Cervasca, torna il torneo di green volley al buio "Volley Fluo"

L'Italia è campione olimpico con la pallavolo indoor femminile, ma nella frazione cervaschina è da anni che il volley ha preso piede con una specialità, il torneo notturno su prato senza illuminazione tradizionale, ma solo con lampade ultraviolette a cui riflettono la rete, le linee di delimitazione del campo e il pallone.

Un torneo 4x4 misto con obbligo di 2 donne in campo fisse e massimo due atleti tesserati Fipav (max serie C) che stimola la creatività dei partecipanti con il kit fluo messo a disposizione ed eventuali altri gadget personalizzati che ogni squadra può decidere di indossare/applicare durante la partecipazione.

Tutte le serate danzanti sono a ingresso libero con divieto assoluto di portare bevande in bottiglie di vetro da casa. La Serata Gastronomica e la Polentata sono su prenotazione al numero +39 353 445 6974 o presso la cassa della festa nei giorni precedenti. Solo per la polentata è attivo il servizio da asporto, ma si invita a portare da casa i contenitori per le pietanze.