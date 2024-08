A Boves è tempo di festeggiare San Bartolomeo

Tutto pronto a Boves per l’attesissima festa di San Bartolomeo che prenderà il via giovedì 22 agosto alle ore 21 nell’accogliente piazza Italia.

La rassegna serale, completamente ad ingresso gratuito, organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni del Comune, prevede come sempre grandi concerti, cabaret, sfilata di moda, mostre d’arte e luna park in piazza Borelli e piazza Caduti.

La kermesse in onore del santo patrono prenderà il via giovedì con la serata dedicata alle famiglie e al divertimento con il cabarettista “Bimbobell”. Uno spettacolo coinvolgente all’insegna della fantasia e dell’allegria che saprà coinvolgere grandi e piccini.

Venerdì 23 agosto alle ore 21, come da tradizione bovesana, la Banda musicale cittadina “La Rumorosa” tornerà protagonista sul palco di piazza Italia con il suo ricco repertorio musicale, sotto la direzione di Elisa Alberti.

Sabato 24 agosto, sempre alle ore 21 si esibirà sul palco in uno spettacolo che proporrà un perfetto mix tra teatro e musica “Il re degli Ignoranti”.

La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer è la scintilla che accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età. Cantante professionista già da molti anni, Maurizio si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano, senza forzature e con lo stesso accento naturale. La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare… e sempre con facilità e scioltezza.

Spiegano gli organizzatori: “Per completare la magia, Maurizio indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati dal Celebre in diversi periodi della sua lunga carriera. Cinque diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage”.

Domenica 25 agosto il grande palco di piazza Italia si trasforma nell’ormai consueta passerella di moda con le splendide modelle e gli abiti di “Eliana Abbigliamento” e l'intimo di Renata Revelli (negozio l'Idea di Cuneo).

I festeggiamenti patronali si concluderanno come sempre con la grande cena del Ricetto in piazza Italia lunedì 26 agosto. Seguirà la serata danzante con la band di liscio con il maestro Bagutti.

Durante i giorni della festa patronale nell’ex Confraternita Santa Croce, dal 20 al 30 agosto, si terrà la mostra del pittore Riccardo Balestra dal titolo "Fascino e suggestione".



Presso il Circolo Pensionati Boves si terrà l’esposizione di 500 fotografie scattate in tutta Europa e stampate in grandi dimensioni di Michele Siciliano. Gli scatti potranno essere ceduti a fronte di una donazione libera e tutto il ricavato andrà interamente alla LILT per la ricerca contro il cancro.



Come ogni anno in piazza Caduti e in piazza Borelli ci sarà il grande luna park e, durante tutto il periodo dei festeggiamenti a Casa don Bernardi torna il grande banco di beneficienza organizzato dai ragazzi della parrocchia.

Torna anche quest’anno nella giornata di sabato 24 agosto l’iniziativa “Sbaracco per grandi e piccini”. Un mercatino dedicato ai bambini che si svolgerà in via Roma. Dalle 15, alla termine del mercatino nella stessa zona, si terrà anche l’appuntamento con i giochi da tavolo, fino alle ore 19.

Sempre sabato 24 agosto, a partire dalle ore 19 alle 24, in piazza dell’Olmo, la nuova associazione di giovani bovesani “Giovani Verso” proporrà una serata all’insegna della musica con “BoveEstiva”. Dj set e street food per coinvolgere tutte le generazioni nella festa patronale della città.



Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si terranno al palazzetto “Carlo Giraudo”. Per info www.comune.boves.cn.it