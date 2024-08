A Cherasco torna l'atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato e del collezionismo

Ancora in pieno clima estivo, si svolgerà domenica 1 settembre il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo di Cherasco.

Per quel giorno le vie del centro storico della Città delle Paci, le piazzette, i portici, i giardinetti centinaia e centinaia saranno le bancarelle che esporranno pezzi d’epoca di ogni tipo, dai mobili, alle stoviglie, vetri, vasellame, ceramiche e porcellane, attrezzi da lavoro, tessuti, libri e stampe, dischi, giocattoli, collezioni curiose, moda vintage sia di abiti che di accessori.

E dopo aver spulciato bene tra le bancarelle alla ricerca dell’affare del giorno, dedicate un po’ di tempo alla visita della città: un’immersione nella storica Città delle Paci, alle porte delle Langhe dove troverete, oltre alle tante proposte culturali, anche tantissime trattorie che propongono cucina tipica piemontese.

Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare per la durata della manifestazione, si potrà passeggiare senza la preoccupazione delle auto, con l’unico rumore del vociare delle persone.

La giornata del Mercato dell'Antiquariato potrà essere occasione anche per visitare la città, con i suoi monumenti e palazzi storici. Sarà infatti aperta, ad ingresso libero, la mostra a Palazzo Salmatoris intitolata “Napoleon - La campagne du monde... a Cherasco” opere di Jean Gaudaire Thor, un centinaio di opere, tra tele, disegni su carta e sculture, dedicate al Generale Bonaparte che in occasione dell’armistizio del 1796 sostò proprio a Palazzo Salmatoris (orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, catalogo in mostra).

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it).

Durante la giornata di domenica ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese; edificata nel Settecento, si trova all'ultimo piano di un edificio in via Marconi 6, nell'area dell'antico ghetto. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30. Ultimo ingresso ore 17,30.

Tra i tanti luoghi di interesse artistico, sarà possibile visitare la maestosa chiesa barocca di Sant’Agostino, sede dei Battuti Bianchi, aperta per l’occasione dalle 15.30 alle 18.00.

Cherasco inoltre offre una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure si può degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle Paci, con la sua storia, l'arte, la cultura, è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

"L'appuntamento di settembre del Mercato dell'Antiquariato - commenta il sindaco Claudio Bogetti - è sicuramente quello più sentito di tutto l'anno. Dopo il rientro dalle vacanze estive è un'appendice piacevole per godersi ancora giornate belle, all'aperto, passeggiando in un gradevole centro storico pedonalizzato. I Mercati dell'Antiquariato sono tasselli importanti per il turismo cheraschese, accanto ad altre proposte di qualità come le grandi mostre d'arte. Quest’anno c’è la possibilità di visitare la mostra di Napoleone di Jean Gaudaire-Thor, non un’esposizione di reperti storici ma una visione informale e contemporanea".

Per ulteriori informazioni ufficio turistico tel. 0172427050.