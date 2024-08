Si inaugura la nuova sede del circolo ACLI di Madonna delle Grazie

Sabato 24 agosto alle ore 19 si inaugurerà, a Madonna delle Grazie, la nuova sede del circolo ACLI del presidente Elio Abbà.

Realizzato in poco più di 7 mesi in via Cappa 1, dietro la chiesa parrocchiale, il locale sarà di nuovo punto di riferimento per la frazione, con la gestione di Great Caffè. La nuova struttura ACLI avrà un portico e una scalinata di collegamento alla bocciofila esistente.

La parrocchia di Madonna delle Grazie ha realizzato l’opera su propri terreni, anche usufruendo di un contributo della Fondazione CRC e ha in previsione i lavori di ricostruzione del nuovo oratorio.

All’inaugurazione dei nuovi locali del circolo ACLI parteciperanno autorità civili e rappresentanti della presidenza provinciale delle ACLI Cuneesi.

La festa patronale di Madonna delle Grazie si svolgerà dal 26 agosto all’8 settembre con molti eventi religiosi, sportivi, e gastronomici in programma.