"La nostra Provincia" scalda i motori in vista delle elezioni provinciali: il 5 settembre la presentazione dei candidati

Il 29 settembre gli amministratori della Granda saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio provinciale. L’ente Provincia continua ad avere grande importanza in un momento storico in cui il sistema degli enti locali vacilla e si sente sempre più forte la necessità di soluzioni strategiche e di lungo periodo per la tenuta e la successiva valorizzazione delle comunità, specie quelle rurali e montane.



Da anni infatti l’Italia di mezzo, quella non metropolitana, si trova nel guado di una riforma incompiuta e di una futura solo annunciata.



Pertanto a nostro avviso occorre continuare a rafforzare l’ente intermedio per garantire quella pianificazione che consenta alla Granda di intercettare le importanti risorse messe a disposizione dal PNRR e dagli altri fondi nazionali ed europei, al fine di superare il deficit infrastrutturale ormai conclamato ed il calo sempre più evidente nella qualità dei servizi pubblici.



Solo una pianificazione generale può tutelare la qualità di vita delle nostre comunità ed al contempo supportare azioni di sviluppo per l’economia del territorio. È quello che i nostri consiglieri hanno fatto in questi anni grazie al costante lavoro svolto in tutta la provincia sulla scuola, attuando un dialogo continuo con dirigenti scolastici e sindacati. O attivando il tavolo dei consorzi irrigui di secondo grado per cercare di gestire al meglio la risorsa idrica così importante per il settore primario della Granda. O ancora reperendo risorse straordinarie come nel progetto per la sicurezza stradale nelle scuole che ha coinvolto le 4 fondazioni bancarie della provincia.



Molto resta da fare su viabilità, trasporti, infrastrutture, rifiuti, assistenza alla popolazione fragile e sanità. Per essere efficaci in una simile azione occorre però prestare attenzione alle articolate sensibilità ed alle diversificate esigenze presenti in tutta la Provincia di Cuneo: dalle terre alte alle zone rurali, dai piccoli borghi alle città medie.

Tutte realtà che convivono in un sistema stratificato nel tempo e che esprimono problemi ed aspirazioni che richiedono una grande capacità di sintesi.



“La Nostra Provincia” pertanto sta lavorando ad una proposta politico-amministrativa volutamente ampia, inclusiva, aperta al contributo di esponenti delle comunità locali di territori anche molto diversi tra di loro.

Lavoriamo per mettere in campo una lista molto articolata, che esprima sensibilità politico culturali differenti, con una equilibrata rappresentanza territoriale e di genere e senza dimenticare i giovani.



Tutto questo perché crediamo che solo la sintesi tra diversi, la composizione tra molteplici esigenze, la capacità di lavoro in rete possano consentire alle comunità di crescere e svilupparsi in modo sostenibile ed armonioso, rispettando al contempo le caratteristiche peculiari delle tante espressioni che compongono quel complesso mosaico che è la Granda.



Intanto annunciamo sin d’ora che le candidate ed i candidati de LA NOSTRA PROVINCIA si presenteranno alla stampa ed ai colleghi amministratori il 5 settembre alle ore 18 presso la sala Falco della Provincia in corso Dante a Cuneo.



Il coordinamento de LA NOSTRA PROVINCIA