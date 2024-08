Cantieri Pnrr a Cuneo: 24 alloggi di Confreria saranno interamente rinnovati ed efficientati

Chi frequenta la frazione di Confreria, e in particolare via san Damiano Macra, ha visto che è stato allestito un nuovo cantiere attorno al fabbricato dei civici 15, 17 e 19. L’intervento porterà al rinnovamento delle 24 unità abitative che compongono lo stabile di edilizia popolare, grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito dei progetti destinati alla riqualificazione di spazi abitativi.

Nell’edificio, prima dell’inizio del cantiere, erano occupate 11 unità abitative e 2 erano a disposizione per il progetto “Stagionali della frutta”. Per consentire lo svolgimento dei lavori e creare meno disagio alle famiglie residenti, 8 nuclei famigliari sono stati trasferiti nella porzione di fabbricato del civico 15, mentre altri due nuclei famigliari ed il progetto Open House sono stati ricollocati in appartamenti liberati di recente in città.

I lavori si svolgeranno in due fasi: si comincerà alla ristrutturazione ai civici 17 e 19; nella seconda fase si ristruttureranno gli alloggi del civico 15 e si completeranno i lavori agli alloggi del 17. Sarà data la priorità alla scala 19 in quanto, una volta ultimata, gli inquilini del civico 15 verranno in toto trasferiti nei nuovi alloggi.

In tutti gli alloggi saranno rinnovati infissi, sanitari, rivestimenti, compresi tutti gli impianti, elettrico, idrosanitario e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e dei corpi riscaldanti; nelle parti comuni condominiali si aggiorneranno i corpi scale, rifacendo la pavimentazione ed anche per adeguare i parapetti esistenti. Parte importante dei lavori sarà la realizzazione nelle facciate perimetrali del cappotto termico esterno per l’efficientamento energetico, e la contestuale sostituzione della caldaia, nell’ottica del risparmio energetico e di una minore spesa a carico degli inquilini residenti.

Terminati gli interventi sugli alloggi, si procederà con alcuni lavori relativi alle aree verdi, al campo da bocce e a beneficio della socialità del quartiere. Il progetto sarà integrato dall’attivazione di infrastrutture fisiche e digitali sull’area di Confreria, sempre con fondi Pnrr dedicati alla “smart city”, per migliorare la sicurezza e la digitalizzazione.

Il costo complessivi dell’intervento – esclusa la parte di infrastruttura digitale – è di 4.784.335,20 €, interamente finanziato con i fondi PNRR. I lavori sono stati affidati, previa gara, alla ditta R.T.I. Romano Costruzioni & C S.r.l.

“Nonostante sia tempo di vacanze, la macchina non si ferma, perché il Pnrr impone delle tempistiche molto serrate. Dobbiamo ringraziare i tecnici che agiscono come responsabili unici di progetto, perché riusciamo a rispettare tutte le scadenze”, dichiarano il vicesindaco Luca Serale, con delega ai lavori pubblici e l’Assessore al patrimonio Alessandro Spedale.

“La qualità dell’abitare è importante: con questi interventi, qui come nel quartiere Donatello, e in quelli che partiranno a breve, vogliamo dare un segnale chiaro di impegno in questa direzione. Alla fine della fase Pnrr avremo 132 unità abitative rinnovate o nuove a disposizione dei più fragili”, sottolineano invece la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore alle politiche sociali Paola Olivero.

Per ulteriori informazioni sui progetti finanziati dal PNRR: www.cuneositrasforma.it