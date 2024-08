Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo saranno ospiti del Bordiga Jazz Fest di Elva

Quando una grande voce incontra una grande Big Band, il jazz si fa bello. Dopo il tutto esaurito fatto registrare nel concerto al parco “La Pinetina” di Cuneo, si replica: Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo saranno ospiti del Bordiga Jazz Fest, ideato e voluto dalla nota azienda produttrice di liquori, nello splendido borgo di Elva, sabato 24 agosto alle ore 16,30.

L’orchestra jazz sarà diretta per l’occasione dal Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, e vedrà la partecipazione straordinaria della splendida voce di Barbara Raimondi: la poliedrica cantante (autrice di musiche e testi, docente di canto jazz presso il Conservatorio di Genova, con numerosissime importanti collaborazioni nel jazz e nella musica leggera, da Enrico Pieranunzi a Roberto Vecchioni) sarà la perla ad impreziosire un pomeriggio suggestivo alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band, in uno scenario incantevole ed in compagnia degli originali cocktail Bordiga.