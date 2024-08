Dal 29 agosto e fino al 1°settembre D'Acord Fest 2024 - Le facce della luna ai Castelli di Lagnasco

Dopo il successo dell’edizione del 2023, culminata con il concerto di Niccolò Fabi, il D’Acord Fest si mette il vestito del festival, strutturandosi in 4 giorni fitti di eventi volti a intercettare un pubblico variegato ma unito dall’amore per la bellezza, l’arte, la cultura e la musica.

Dentro e fuori dai Castelli di Lagnasco con musica, artigianato, incontri e laboratori.

Diverse forme di cultura che, come le facce della luna, si fondono in quattro giorni da vivere e condividere.

E tutto questo ha una sola casa: i Castelli di Lagnasco, un sito che non è cornice dell’evento bensì protagonista assoluto e per il quale gli eventi assumono un significato ancora più profondo.

Il paese di Lagnasco, attraverso forme associative e grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione, ha riaperto il percorso di visita nel settembre 2023. Ora è tempo di celebrarlo con una festa, con D’Acord Fest!

Ecco il programma!

Si parte giovedì 29 Agosto con il concerto unico e forse irripetibile di Emma Nolde e Alberto Bianco che insieme sullo stesso palco regaleranno intimità, delicatezza, fragilità e forza. Emma, toscana, classe 2000 è considerata uno dei talenti più cristallini della nuova musica italiana; Alberto, cantautore e produttore torinese ha dato alla luce Certo che sto bene, il suo nuovo album in studio. Il palco del D’Acord Fest farà incrociare la loro arte in uno spettacolo unico e non prevedibile, certamente imperdibile.

Ad aprire la serata sul palco Paride Lanciani accompagnato da Paolo Aigotti per presentare il loro Like never before.

Venerdì 30 Agosto sarà la volta di Dente in Iperbolica - Letture e canzoni tra le stelle e il mare.

Un viaggio di andata e ritorno dalle profondità dense degli oceani al vuoto dello spazio interstellare attraverso libri, immagini e canzoni che hanno esplorato questi due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente connessi. Dente, accompagnato da Simone Chiarolini, ci guiderà in una reading musicale che partirà dagli abissi e arriverà alle stelle. Le stesse stelle che potremmo osservare attraverso i telescopi degli Astrofili della Bisalta dopo lo spettacolo!

Sabato 31 Agosto saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti a prendersi la scena con il tour che celebra i 30 anni di carriera. Un’occasione unica per cantare e ballare dei veri e propri inni della musica indipendente italiana: Occhi bassi, Ogni adolescenza, Signorina primavolta, Il Mondo prima, La Faccia della luna, In questa grande città e molti altri: saranno questi i pezzi da cantare insieme con la band capitanata da Davide Toffolo.

Ma la serata inizierà molto presto: dalle 20 selezione musicale a cura di FAT per scaldare i motori, alle 21 sul palco il duo rock I Boschi Bruciano e dopo il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti si ballerà ancora con Ti Amo dj set.

D’Acord Fest continua anche domenica 1° settembre: un mercatino di arte e artigianato circonderà i Castelli di Lagnasco a partire dal mattino con numerosi espositori selezionati, alcuni dei quali offriranno anche possibilità di esperienze e workshop.

Ecco le proposte: “Cifra Fiorita”, cifra ricamata a mano a cura di Federica Monge di Tentazioni Creative, “Non ci sono draghi in questa storia” Lettura animata e attività di disegno per bambini a cura di Carlotta Quercia, “Ricamo su fotografia” a cura di Zest in the Attic, “Uncinetto moderno” con realizzazione di una borsa in fettuccia a cura di Montagne di Lana, “Essenze in kokedama”, per imparare l’arte dei kokedama a cura di Lena Scorneica (curatrice Giardino delle Essenze). Per tutti gli orari e le modalità di prenotazione visita il sito www.dacordfest.it

Domenica sarà una giornata densa di incontri e persone da conoscere e con le quali condividere esperienze. Alle 15.30 Edoardo Blua, in sala conferenze ci racconterà il suo viaggio da Lagnasco a Londra in sella alla sua bici, attraverso le immagini e i racconti della sua traversata su due ruote; alle 17 Lettriceperantonom.asia, al secolo Asia Cavallo, dialogherà con il pubblico sulla lettura in un mondo 4.0 con particolare attenzione al tema dell’accessibilità della cultura; alle 18.30 sarà la volta di Lorenzo Baravalle con un monologo dal titolo: Ludovico II, arte, politica, territorio e altri racconti. Lorenzo salirà sul palco del D’Acord Fest a pochi giorni dall’uscita dell'attesissima nuova stagione di “Qui si fa l’Italia” che gli ha dato la popolarità scalando le classifiche di Spotify.

Il programma della domenica è arricchito ovviamente dalle visite ai Castelli di Lagnasco , dalla mostra di Francesco Segreti e la visita al Giardino delle Essenze . Per info www.castellidilagnasco.it, biglietti https://shorturl.at/GDiAU

Claudio Petronella ci accompagnerà tra gli incontri con Radio D’Acord durante tutta la giornata.

I biglietti per le serate di giovedì, venerdì e sabato sono disponibili su ticket.it

L’ingresso per gli eventi della domenica è libero.

Visita il sito www.dacordfest.it e le pagine social per ogni aggiornamento!

Mercoledì 28 Agosto il palco del D’Acord Fest è molto lieto di poter ospitare il recupero della data di Domenico Iannacone con “Che ci faccio qui - in scena” Il racconto televisivo neorealista di Domenico Iannacone, andato in onda su Rai 3, si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

L’evento, organizzato da Borgate dal Vivo in collaborazione con Occit’amo e Comune di Lagnasco, avrà quindi la possibilità di tornare in scena, dopo l’annullamento per maltempo, grazie alla collaborazione di realtà che da sempre lavorano in sinergia con l’obiettivo di portare cultura sul territorio. Biglietti in vendita su https://www.vivaticket.com/.../che-ci-faccio-qui.../234397 e in cassa la sera dell'evento.

Per info: www.borgatedalvivo.it, www.occitamo.it

D’Acord Fest è un progetto di: Comune di Lagnasco - Pro Loco Lagnasco - Associazione Riapriamo I Castelli - Castelli di Lagnasco - FAT Province fameliche

Con il contributo di: Fondazione CRC e Fondazione CRS

Con il patrocinio di: Regione Piemonte

Con il sostegno di: Fondazione Artea - Terre dei Savoia - Terres Monviso - Associazione Octavia - ALT del Cuneese - Ratatoj APS - Associazione Culturale Origami - Insite Tour - Fans out - Artico Festival - Tanaro Libera Tutti (Urtija)

Grazie alle aziende e ai privati che ci hanno sostenuto credendo nel progetto