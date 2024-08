Si avvicina la serata del “Ponte dei Sapori” di Montaldo Roero

Tutto è pronto per sabato 24 agosto a Montaldo Roero, dove si terrà la cena sul famoso “Ponte dei Sapori”, suggestione gastronomica e paesaggistica da non perdere.



Il motto che accompagna questa edizione della manifestazione “Il ponte lo attraversano tutti! Il Ponte è allegria!” richiama i valori di unità, senza distinzioni sociali, politiche o religiose, come valore tangibile di democratica allegria.



Anche quest’anno dunque il ponte di Montaldo Roero accoglierà gli ospiti con le tavole imbandite sotto le stelle del Roero, circondato dal meraviglioso paesaggio delle Rocche.



Dopo un ricco buffet di benvenuto, ci si potrà accomodare per gustare un menu straordinario, abbinato ai vini dei produttori di Montaldo Roero.



Ci sono ancora posti disponibili per cui è possibile prenotare entro il 21 agosto ai numeri 0172/40053 oppure 3338394628. Il ticket di partecipazione è di 42 euro a persona, vini esclusi.