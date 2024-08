"Io sono la chiave" dell'artista Franco Sebastiano Alessandria alla Madonna dei Fiori a Bra

“Io sono la chiave”, la crocifissione errante realizzata con centinaia di chiavi e serrature saldate fra loro è arrivata a Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori, dopo essere passata per Piozzo, Farigliano, Dogliani, Monforte, Murazzano, Bossolasco, Alba, Fossano e Cherasco.

L'opera dal forte impatto emotivo, realizzata dall'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria è un Cristo dal volto enigmatico, di oltre tre metri d’altezza.

"Il nome di questa scultura, 'Io sono la chiave', ha una grande valore simbolico - spiega Alessandria - Gesù è la chiave e la sua croce è composta da tante serrature. Ringrazio chi ha voluto fosse esposta in un luogo così importante della città di Bra".

Il Cristo fa parte di una collezione di opere uniche, realizzate con una tecnica sopraffina dall’artista, che nel tempo si è specializzato: le chiavi antiche sono diventate in pratica un suo marchio di fabbrica.

Ha raccontato l’artista: "Dopo alcune mostre in Francia e a Monaco, in cui spesso ricorreva il tema delle chiavi, una nota stilista mi chiese se, avendo a disposizione delle chiavi, fossi capace di creare una scultura. Siccome da giovane non sono andato al liceo artistico, perché di soldi non ce n'erano, ma sono andato a lavorare e ho imparato a saldare e a lavorare il ferro, questo mi ha lasciato una grande manualità. Mi sono state recapitate circa 20mila chiavi dal Marocco. Erano chiavi antiche che però raccontavano tutte una propria storia, depositarie di generazioni di gioie e dolori, di nascite e di morti, di perdite e di desideri e ho iniziato a realizzare le sculture fatte di chiavi, saldate tra di loro per aprire nuove porte e nuovi sogni".

Franco Alessandria è anche l’autore del Cavallo Bianco di Napoleone, esposto recentemente a Cherasco, del mastodontico rinoceronte “Essere o Avere” e di molte altre opere prodotte con diverse tecniche di scultura.

“Io sono la chiave” rimarrà nel Santuario della Madonna dei Fiori per alcuni mesi.