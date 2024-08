Diciassette scosse di terremoto in 6 ore, poi il silenzio: esaurito lo sciame sismico intorno ad Acceglio?

Una lunga serie di scosse di terremoto, ben 17 nell'arco di sei ore ore nel giorno 22 di agosto. Tutte in un'area che va dal comune di Prazzo (7) al territorio intorno ai 3.411 metri dell'Aiguille de Chambeyron, primo comune transalpino vicino quello di Saint Paul sur Ubaye.

I sismografi martedì in pratica non hanno mai smesso di oscillare, anche se sono state tutte scosse di lieve entità e non avvertite dalla popolazione: la più debole alle 12.45, epicentro Acceglio, di appena 0.8 Richter, quella più intensa alle 11.51 con magnitudo 2.8 in territorio francese. In mezzo le altre 15, sempre introno ai 2 gradi Richter.

Poi, il silenzio. Quella zona del cuneese, proprio come Val di Sua e pinerolese in provincia di Torino, è notoriamente sismica ma a basso rischio: molto difficile che possa essere teatro di una scossa particolarmente potente.

Più raro è il fenomeno dello sciame sismico, una lunga sequenza di scosse di lieve e media intensità che colpisce una determinata zona per un periodo di tempo variabile e relativamente breve.

Solitamente i terremoti di uno sciame hanno tutti una magnitudo piuttosto simile tra loro e sono distribuiti in modo irregolare nel tempo.