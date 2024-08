Come scegliere la giusta piattaforma di gioco. Alcuni consigli per i principianti

Intraprendere un viaggio nel mondo dei videogiochi e dei giochi online può essere emozionante quanto i giochi stessi, con un mondo di avventure digitali che aspettano di essere esplorate. Tuttavia, la domanda cruciale è: da dove cominciare se si è un principiante?

Comprendere il panorama delle piattaforme di gioco è fondamentale per ritagliarsi un’esperienza unica e soddisfacente. Prima però di avventurarsi in questa sorta di guida, è bene sapere che c’è modo e modo di giocare online: esistono i giochi rapidi più o meno classici per mobile, i giochi da casinò in piattaforme destinate all’azzardo come può essere quella di https://hitnspincasino.com/it/ e i videogiochi più puri, anche questi suddivisi in categorie.

Il gioco su mobile

Facilmente accessibile e diretto, il gioco mobile offre quell’intrattenimento che è subito a portata di mano, adatto ai giocatori in movimento. Economico e intuitivo, permette di giocare da ovunque in pochi click, nonostante abbia dei limiti che alcuni giocatori possono trovare fastidiosi a lungo andare: gli schermi sono più piccoli e la batteria si scarica facilmente.

Il gioco su mobile, però, è diventato quasi vitale per quei giocatori accaniti che, anche in una breve pausa, vogliono concedersi questo privilegio. L’importante è essere coscienti che, se si vuole giocare da smartphone o tablet, bisogna investire in un apparecchio più costoso del previsto per avere delle migliori prestazioni di gioco legate a grafiche, suoni e manipolazione delle sessioni.

Altro grande elemento da tenere in considerazione è la compatibilità. Apple e Android hanno i loro ecosistemi e giochi esclusivi, per cui alcune volte è necessario informarsi se dovete installare dei giochi di natura diversa, in base anche agli aggiornamenti attivi sul vostro dispositivo. Le due piattaforme su cui fare affidamento sono: Google Play Store per Android e App Store per gli utenti iOS.

Il gioco su PC

Il PC è una pietra miliare della comunità dei videogiocatori. Provvisti di hardware potenti, i PC possono essere personalizzati con componenti di fascia alta per eseguire giochi con requisiti di grafica ed elaborazione intensi. Altro elemento vantaggioso è che possono dotarsi di periferiche che rendono il gioco ancora più accattivante: una moltitudine di controller, tastiere e mouse per esperienze di gioco diverse.

Ecco alcune piattaforme:

Steam. Dai giochi indie ai grandi titoli, i giocatori possono acquistare, scaricare e giocare direttamente attraverso questa piattaforma.

Epic Games Store è la piattaforma dietro il fenomeno mondiale Fortnite. È nota per l'offerta settimanale di giochi gratuiti ed esclusivi.

PlayStation Network (PSN) è il servizio online di Sony per la sua console di gioco più famosa al mondo, la PlayStation. I giocatori possono acquistare e scaricare giochi, partecipare a sessioni multiplayer e godere di altri tipi di intrattenimento digitale.

Xbox Live è invece un servizio online di Microsoft per la console Xbox, Xbox Live. Fornisce una piattaforma per il gioco multiplayer, il download di giochi digitali e altre forme di intrattenimento come film e musica.

Il dilemma: la scelta della piattaforma

Si tratta di una decisione che dipende in larga misura dal vostro budget e dai titoli di gioco che preferite.

La maggior parte delle persone tende ad avere un dispositivo mobile di qualche tipo, annullando così il costo della configurazione iniziale. I dispositivi mobili tendono ad avere un’abbondanza di giochi economici o free-to-play, che vanno da semplici puzzle game come Candy Crush a titoli più avanzati come Fortnite. A seconda del telefono o del tablet, alcuni giochi funzioneranno meglio di altri.

Se però desiderate un’esperienza più potente, è bene indirizzarsi al gioco su PC. I giochi per PC più recenti, in particolare quelli realizzati dai grandi studi, tendono ad avere un elevato consumo di risorse, ed è qui che entrano in gioco i costi. Un PC da gioco ha un prezzo più alto rispetto ad altre piattaforme, ma in genere ha prestazioni e aspetto migliori. Come per il gioco mobile, tuttavia, molte persone tendono a possedere un computer desktop o portatile per usi diversi dal gioco. Si tratta di un ottimo modo per provare alcuni giochi senza dover sborsare un’installazione costosa e potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno se giocate a giochi meno impegnativi o più vecchi.

Infine, per i veri intenditori, c’è il gioco su console, la scelta più “gamer-centrica” di tutte le piattaforme poiché, se si acquista una console, lo si fa per il solo motivo di giocare. Le scelte principali sono PlayStation, Xbox e Nintendo. Sono tutte molto simili in termini di prezzo e ognuna ha i suoi vantaggi.

Una piattaforma per ogni esigenza

Naturalmente ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione nella scelta di una piattaforma di gioco: la connessione a Internet, la memoria, le periferiche, la compatibilità, l’accessibilità, ecc. In fin dei conti, il gioco è inteso come un hobby piacevole, ma può anche essere molto di più, ovvero una passione alimentata da un divertimento condivisa da moltissimi in tutto il mondo.