Envie si prepara alla chiusura delle festività agostane con cene, musica e momenti spirituali

Dopo un mese di festeggiamenti a Envie, con numerose celebrazioni religiose e popolari in onore dei Santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo, oltre agli altri Santi cui sono dedicate le cappelle sparse sulla collina e nella pianura del paese ai piedi del Monbracco, si avvicina la tradizionale chiusura delle festività agostane.

A concludere il ciclo di eventi è, come da consuetudine, il comitato festeggiamenti “Canton ‘d Sant’Angel", guidato da Franco Rubiolo. Anche quest’anno, il comitato ha organizzato due serate di festeggiamenti presso il consueto sito di piazza del magazzino comunale in via Provinciale Barge.

L'evento si aprirà venerdì 23 agosto a partire dalle 20 con una cena self-service.

A seguire, alle 22, ci sarà una serata di musica e divertimento con dj Ariele Giordanino alla consolle, accompagnata da un cocktail e birra party.

La seconda serata si terrà sabato 24 agosto, con un'altra cena self-service prevista dalle 20.

Dalle 22, sarà Dj Camillo a intrattenere i partecipanti con il suo dj set, accompagnato nuovamente da un cocktail e birra party.

Oltre alle serate di festa, sono previsti momenti di raccoglimento spirituale.

Oggi, giovedì 22 agosto, alle 20,30, si terrà la recita del rosario nella cappella dedicata a Sant’Angelo e agli angeli custodi, con don Franco Ribotta.

Infine, domenica 25 agosto alle 10, sarà celebrata la messa con la collaborazione dei massari Franco Rubiolo e Mario Balangero.