Gruppo di iscritti ad "Anziani.com" in visita a Melle

Un bel gruppo di anziani di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo che fa parte del progetto “Anziani.com” ha salutato l’arrivo dell’estate con una bellissima gita.

La protagonista è Melle, un vero e proprio scrigno di tesori nascosti immerso nella suggestiva Valle Varaita, un paese che affascina i visitatori con la sua autenticità, bellezza della natura circostante e ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.

La mattinata ha riguardato proprio la scoperta di questo grazioso borgo: tra una passeggiata per le vie del centro storico, la visita ad un’antica cappella restaurata a sacrario, che accoglie simbolicamente i militari italiani caduti in terre straniere e che vede anche la presenza di numerose piastrine in memoria di essi, e la scoperta di un piccolo museo dedicato a Tavio Cosio, personaggio poliedrico e di grande rilievo nel territorio cuneese (per Melle in particolare).

Il gruppo ha poi continuato l’esplorazione visitando un caseificio molto importante della zona, dove ha assistito alla preparazione della ricotta e del loro prodotto principale: il “Tumin dal Mel”, prodotto ancora oggi secondo la tradizione usando solamente ingredienti di alta qualità.

Per tutta questa prima parte della giornata gli anziani sono stati accompagnati dal gentilissimo e molto preparato assessore Lorenzo Martinengo, che tutto il gruppo tiene a ringraziare entusiasticamente.

Melle è un territorio ricco di boschi e pascoli, che offre un clima ideale per la coltivazione delle erbe officinali; proprio per questo motivo, la seconda parte della giornata è stata dedicata ad un’azienda particolare, con una lunga tradizione erboristica

Tra la visita all’intera azienda, inebriata dal profumo della camomilla, una degustazione di tisana fredda rinvigorente e la visita al grande orto botanico, accompagnati dalla gentilissima guida che ha illustrato tutte le numerose specie presenti, il pomeriggio è passato velocemente e in modo meraviglioso.

Nel complesso, una giornata ricca di scoperte, risate, colori e profumi, che ha permesso al gruppo di salutarsi con gioia, aspettando le novità di settembre con entusiasmo.