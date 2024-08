Cuneo, i divieti di transito e sosta per il Festival Mirabilia

Da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre la Città di Cuneo tornerà ad ospitare il ricco programma del Festival Mirabilia. Per consentire le operazioni di allestimento delle strutture necessarie per lo svolgimento degli eventi verranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. Alcuni divieti verranno istituiti a partire dalle 7 del mattino di domenica 25 agosto, di modo da permettere la predisposizione delle aree in cui si terranno gli appuntamenti del Festival. In particolare, fino alla mezzanotte di martedì 3 settembre, verrà interdetto l’utilizzo del parcheggio della discesa del Gas, al civico 5.

Le modifiche principali riguarderanno piazza Galimberti. Nelle giornate di sabato 31 – dalle 14.30 alle 24 – e domenica 1 – dalle 8.30 alle 17.30 - transito interdetto nella piazza dedicata all’eroe della Resistenza (escluso il tratto tra corso Soleri e corso Garibaldi). Negli stessi orari in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, che per quanto riguarda domenica sarà esteso fino alla mezzanotte. Esclusivamente nella giornata di domenica (8.30-24) sarà in vigore il divieto di transito e sosta anche in corso Nizza, nel tratto da piazza Galimberti a corso Dante. Sempre per quanto riguarda domenica, dalle 17.30 a mezzanotte sarà chiuso al traffico il tratto tra corso Soleri e corso Garibaldi. Chiusa per cinque giorni anche via Silvio Pellico: dalle 6 di mercoledì 28 alle 21 di domenica 1. In vigore anche il divieto di parcheggio ambo i lati, il tutto nel tratto compreso tra via Sebastiano Grandis e piazzale della Libertà. Alcuni divieti di parcheggio, che saranno segnalati in loco, verranno istituiti anche in piazza Boves (giovedì 29) e in via Della Pieve (domenica 1).