Si riasfalta la Statale 20 a Madonna dell'Olmo: lavori notturni e senso unico alternato

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo tre tratti della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Cuneo. Al fine di mitigare il più possibile i disagi per la circolazione, gli interventi saranno eseguiti nella sola fascia oraria notturna 19:00 - 7:00.

Per consentire i lavori in corrispondenza della rotatoria di intersezione tra la statale 20 e via della Motorizzazione, sarà in vigore il senso unico alternato nelle due notti comprese tra lunedì 26 e mercoledì 28 agosto.

Nelle successive due notti comprese tra mercoledì 28 e venerdì 30 agosto il senso alternato sarà attivo in corrispondenza della rotatoria di intersezione tra la SS20 e la SP422/via Valle Maira. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, in concomitanza con questa fase dei lavori il viadotto Soleri sarà temporaneamente chiuso al traffico, sempre nella fascia oraria 19:00 – 7:00.

Infine, dalle 19:00 di venerdì 30 alle 7:00 di sabato 31 agosto il senso unico alternato sarà in vigore lungo il tratto rettilineo di statale in prossimità della medesima rotatoria.