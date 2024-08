Puskas beffa la Fiorentina nel finale: 3-3 al Franchi

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina si caccia in un incubo, neesce e alla fine rovina tutto. Il film della gara di andata deiplay-off di Conference League racconta di una formazione viola che va sotto di due gol, rimonta, ribalta il punteggio e nei minuti finali si vede pareggiare dalla Puskas Akademia che così potrà dire di aver portato a casa la pelle contro un avversario tanto prestigioso. Per il passaggio del turno deciderà la gara di andata in Ungheria di giovedì prossimo. L'inizio partita è shock per i padroni di casa che nel giro di 2' si ritrovano sotto di due reti. All'8' Kayode commette un ingenuo fallo in area su Nagy, rigore che proprio il numero 25 ungherese realizza con un destro molto angolato. Il raddoppio nasce su un assist di Puljic che serve Soisalo che buca una difesa gigliata completamente in bambola. Ci mettono un pò gli uomini di Palladino a riorganizzarsi. Serve attendere il 42' per registrare la traversa di Bianco con un destro da fuori area, poi Sottil accorcia prima dell'intervallo con una conclusione da dentro l'area. E' il segnale che dà la scossa e la rimonta gigliata al 22' della ripresa è completata quando al tredicesimo angolo della Fiorentina, Martinez Quarta sorprende Pecsi. Sette minuti più tardi il 3-2 di Moise Kean subentrato dopo l'intervallo al posto di uno spento Beltran. Un super intervento di De Gea, titolare a oltre 400 giorni di distanza dall'ultima volta, a 10' dalla fine, su conclusione di testa di Pisek, sembra quello risolutivo per consegnare la vittoria a Quarta e compagni, ma al 90' Golla fa esultare i trecento supporter ungheresi al Franchi, trafiggendo per la terza volta la porta viola.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).