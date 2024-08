Pepe Unchained inarrestabile: raccolti 10 milioni di dollari di finanziamenti

Pepe Unchained (PEPU) continua a guadagnare terreno nel panorama delle criptovalute. Con il recente superamento di 10 milioni di dollari in finanziamenti, si consolida come una delle prevendite più interessanti del momento. La pagina sul social media X ha superato gli 11.000 follower e si celebra il nuovo traguardo.

Pepe Unchained will alter the course of meme coins forever.



The whole world is starting to take notice.



$10 Million Raised.



This is a MONUMENTAL MILESTONE! Get ready for fireworks! pic.twitter.com/yrmU0WuvhV

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 22, 2024