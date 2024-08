Mirabilia torna a Busca, fino a domenica tanti spettacoli in città

“Mirabilia viene a Busca con immensa gioia e con affetto, perché è per noi il luogo simbolo dell’accoglienza”: lo ha detto ieri sera giovedì 22 agosto Fabrizio Gavosto, direttore artistico del Festival internazionale, inaugurando il fine settimana degli appuntamenti in città.

“Non dimentico – ha aggiunto – che Busca anni fa, con l’allora sindaco Marco Gallo, ci diede una casa quando l’avevamo persa. Da allora, oltre alle fantastiche edizioni del Festival, Busca ha accolto in Residenza artistica durante gli anni non meno di una cinquantina di compagnie italiane e straniere, dimostrando grande disponibilità e capacità di organizzazione e lasciando in ogni artista un ottimo ricordo. Qui, per esempio, ha avuto origine il prossimo grandioso spettacolo di #Rasposo che sarà in prima mondiale nell’edizione 2025 di Mirabilia”.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Ezio Donadio con la vice-sindaca Beatrice Aimar e l’assessore Diego Bressi, il consigliere comunale Paolo Comba e l’ex sindaco ed ora assessore regionale Gallo.

“Busca vuole bene a Mirabilia – hanno sottolineato Donadio e Gallo – e aspetta tutti con calore per questo appuntamento ormai tradizionale dell’estate buschese”.

Lo spettacolo inaugurale di questa sera al Teatro Civico è #Funambules della Compagnia Circo a Vapore , in replica domani 23 agosto alle 20:30.

Tutto il programma a busca e i biglietti: https://www.festivalmirabilia.it/progr.../on-the-road-busca/