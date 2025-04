Secondo appuntamento della kermesse “a quattro mani”

Dopo il successo della riapertura del relais con la cena con Da Vittorio, il ristorante L'Orangerie de Le Due Matote prosegue il suo ciclo di appuntamenti "a quattro mani", ospitando mercoledì 23 aprile lo chef Ugo Alciati de Guido Ristorante*.

In questa occasione speciale, lo chef Luca La Peccerella accoglierà Alciati per un'esperienza culinaria curiosa ed indagatrice, un dialogo tra due anime gastronomiche che si incontrano e si fondono in un territorio.

Entrambi gli chef, legati alle Langhe, chi per adozione e chi per origine, celebreranno il Piemonte attraverso i piatti della tradizione, uno la Langa ce l’ha nel DNA l’altro, “in punta di piedi”, ha imparato a conoscerla ed amarla diventandone figlio putativo.

Un'occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici del territorio, in un connubio di creatività e tradizione.

L’appuntamento di maggio sarà con lo chef Luca Zecchin del ristorante Coltivare* che, insieme allo chef resident renderanno omaggio ai loro orti, alle materie e ai piccoli produttori locali, la vera linfa di questa terra. A chiudere invece la kermesse, a giugno, sarà lo chef Alberto Quadrio, anche lui di origine piemontese, ma di quella parte di Piemonte fatta di laghi quadrati e di colline dove l’oro si misura in chicchi, non solo d’uva ma anche di riso. Quadrio è da poco lo chef resident del ristorante L’Aurum, che si trova all’interno del relais chateaux l'Albereta.

(Per info e prenotazione cene: tel 0173 388668; Costo cena 150 vini inclusi)

Le Due Matote: relax, eat, repeat

Le Due Matote si confermano come un luogo dove l'eleganza e la classe si fondono con la semplicità, offrendo un'esperienza di accoglienza indimenticabile. Il primo evento della stagione, che coinvolgerà sia l'Orangerie che il Relais, sarà la Caccia alle Uova d'Oro a Pasquetta (lunedì 21 aprile), una caccia al tesoro diffusa per grandi e piccini, alla scoperta del territorio di Bossolasco. A maggio il Gran galà delle rose, momento di condivisione con l'amministrazione comunale, per celebrare la bellezza delle rose del giardino all’italiana, cuore del relais, che sbocciano in primavera. Appuntamento fisso nelle calde serate estive saranno gli aperitivi del giovedì con musica e intrattenimento (da giugno a settembre) per osservare, da un luogo privilegiato, il cielo stellato della bella stagione in un’atmosfera onirica. A settembre La Grande Dame, un appuntamento, una cena, un incontro con donne imprenditrici che racconteranno la loro storia. Un appuntamento fortemente voluto da Arianna Cefis, titolare del relais, che aprirà le porte della sua realtà a chi, come lei, aveva un sogno e l’ha realizzato. Durante questo appuntamento di confronto e scambio, non poteva mancare una firma importante della cucina italiana come Viviana Varese, anche lei imprenditrice, che con lo chef Luca La Peccerella, proporranno un menu dedicato alla serata e ispirato alle storie delle protagoniste.

"Relax, eat, repeat" è un suggerimento garbato ad un piacere senza fine che in tre parole racchiude l'essenza del ben-essere a Le Due Matote. Un invito a rallentare, a godersi ogni momento, deliziarsi con i sapori autentici della Langa e farsi coccolare nella spa, dove ogni trattamento è reso ancor più emozionante dall’utilizzo dei prodotti della linea naturale [comfort zone ], ripetendo questo ciclo di piacere all'infinito. Il relais offre un'atmosfera di charme e informale allo stesso tempo, dove il “relax” è garantito dalla bellezza del luogo e dalla cura dei dettagli, l’"eat" è un'esperienza gastronomica indimenticabile grazie al ristorante L'Orangerie e Il Giardino, (la trattoria e pizzeria nella corte interna del relais) e il "repeat" è il desiderio di tornare per rivivere queste emozioni perdendosi nella bellezza ipnotica del luogo.

Brunch della domenica a Le Due Matote: un'esperienza di gusto e convivialità

L'appuntamento più atteso delle Langhe: il brunch domenicale. Un giorno di festa, dedicato alle famiglie che si ritrovano per condividere momenti di gioia e buon cibo. Le Due Matote offre un esclusivo brunch domenicale, un'occasione perfetta per trascorrere una giornata di relax e convivialità, gustando le eccellenze culinarie in un'atmosfera incantevole.

Orari apertura

L’Orangerie

Aperto a cena da giovedì a domenica dalle 19.30 alle 23.00

Aperto a pranzo venerdì, sabato dalle 12.30 alle 15.00 e domenica con il brunch dalle 12.30 alle 15.30

Chiusura lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pranzo

Il Giardino

Chiuso il giovedì e domenica a pranzo

Per prenotazioni

Tel 0173 388668

E-mail reservations@leduematote.com

https://leduematote.com/