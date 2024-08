"Compra in valle" diventa "Buy your lunch in the mountains": il Times dedica un servizio alla campagna di Uncem

"Compra in valle, la montagna vivrà" finisce sul The Times. Il quotidiano di Londra dedica un servizio sull'edizione cartacea di ieri e uno on line, a firma di Philip Willan.

Per la seconda volta Uncem finisce sul prestigioso giornale londinese, dopo il servizio, nei giorni scorsi, sulle case a 1 euro e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio. "Don’t pack lunch — buy it here to save our Alps, tourists told" il titolo del servizio sul web.

"Buy your lunch in the mountains, visitor told" quello sulla carta, pagina 25.

Il presidente Uncem Marco Bussone presenta la campagna Uncem, importata dalla Francia vent'anni fa insieme con la Camera di Commercio di Cuneo. E Bussone racconta di antidoti allo spopolamento e alla desertificazione commerciale dei paesi montani - nonostante la possibilità, in alcuni periodi dell'anno, di overtourism - che si vince anche con un nuovo patto con le aree urbane. The Time riporta la gestione virtuosa del territorio promossa da Castelluccio di Norcia, che chiude la piana fiorita alle auto. E chiude il pezzo on line con efficacia: "the maintenance of the landscape, the upkeep of paths and the viability of the mountain economy were all at risk if visitors failed to contribute".