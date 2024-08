Chiusa di Pesio: visita guidata alla mostra temporanea "Bastoni da passeggio, utilità e prestigio"

Domenica 25 agosto in occasione di Ciüsa Duvarta dalle ore 9.30 alle 12.00 visita guidata alla mostra temporanea "Bastoni da passeggio, utilità e prestigio" con il curatore Prof. Silvio Matteo Borsarelli presso il Complesso Museale "Cav. G. Avena". L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 29 settembre.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 settembre negli orari di apertura del Museo: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30 domenica 9.30-12.30/15.00-18.00.

L’esposizione presenta un percorso con un centinaio di pezzi attraverso due secoli e mostra il mondo del bastone nelle sue diverse sfaccettature, da oggetto quotidiano di prestigio sociale a uso particolare.

Oltre a bastoni realizzati in vari materiali, come l’avorio, l’osso, il corno, l’argento, la porcellana, l’ambra, la tartaruga, particolare attenzione è stata riservata ai bastoni in vetro.

Accompagna l'esposizione il docu-film "Il collezionista" del regista chiusano Giancarlo Baudena.

La mostra è organizzata dal Museo in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio,

l’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio, l’Associazione Chiusa Antica, l’Associazione Cercando il Cinema e Insite Tours.

L'esposizione di Chiusa di Pesio fa da pendant con l'esposizione a Mondovì nell'antico Palazzo di Città a Piazza, visitabile ogni primo fine settimana del mese e durante eventi e festività, dalle ore 15.00 alle 19.00.