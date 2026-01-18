Febbraio a Saluzzo: cultura, musica e magia del Carnevale nei Musei

Febbraio si presenta come un mese ricco di iniziative culturali nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo, con una programmazione che guarda tanto agli adulti quanto alle famiglie con bambini.

Il mese si apre con "Cantami una storia", un laboratorio gratuito in programma sabato 14 febbraio alle ore 11 presso la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi. Nato dalla collaborazione tra la Biblioteca e l'APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, l'appuntamento rientra nei progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la musica e offre ai bambini dai 2 ai 5 anni l'opportunità di giocare e divertirsi attraverso letture, danze, canti e l'uso di strumenti musicali di vario genere. L'iniziativa si ripeterà un sabato mattina al mese nella Sezione Ragazzi della Biblioteca.

Domenica 15 febbraio, in occasione di San Valentino, Itur propone una visita guidata alla mostra fotografica "Ferdinando Scianna: la moda, la vita", con inizio alle ore 15. L'esposizione mette in luce il lavoro di uno dei più grandi fotografi contemporanei, primo italiano ad entrare nell'agenzia internazionale Magnum Photos. Per celebrare la ricorrenza, è stata introdotta una speciale promozione per le coppie: prenotando la visita in due, solo uno dei partecipanti pagherà il biglietto, con uno sconto significativo. Il costo d'ingresso è di 13 euro a persona, mentre con la promo coppia uno pagherà solo 6 euro. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente. Il ritrovo è fissato alle 14:45 presso la biglietteria della Castiglia.

Nel segno della festa carnevalesca, martedì 17 febbraio alle ore 16:30 si terrà "Storie in maschera" presso la Biblioteca Civica, un pomeriggio di attività a tema gratuito rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni.

La Castiglia rimane aperta al pubblico con la mostra fotografica di Scianna, il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e la Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo. Gli orari sono: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19.