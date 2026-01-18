Alba, Teatro di Tela apre le porte ai maestri della scena nazionale e internazionale

La realtà teatrale albese Teatro di Tela inaugura una nuova stagione dedicata alla formazione nelle arti sceniche, trasformando i propri spazi in un laboratorio di apprendimento con maestri di levatura nazionale e internazionale. I workshop intensivi sono rivolti sia a professionisti che ad amatori desiderosi di approfondire il linguaggio teatrale e gli aspetti della presenza scenica.

La stagione ha preso il via il 17 e 18 gennaio con Massimo Di Michele, attore e regista formatosi al Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler e allievo di Luca Ronconi. Il suo workshop "Stagno di Follia" ha affrontato la tensione emotiva dell'attore attraverso un testo di Ibsen, indagando il rapporto tra parola e verità della presenza in scena.

Nel weekend del 7 e 8 febbraio arriva Chiara D'Anna, attrice e regista che lavora per la Royal Academy of Drama di Londra. Il suo laboratorio "Al centro della scena – il corpo che ascolta" metterà al centro il concetto di presenza scenica come ascolto consapevole del corpo, del respiro e della relazione con l'altro, un elemento fondamentale tanto per i professionisti quanto nella quotidianità.

Nicolò Targhetta, scrittore noto per la pagina "Non è successo niente", sarà ospite il 21 e 22 febbraio per un workshop di Scrittura Creativa. La collaborazione nasce anche dalla sinergia con la libreria Milton, importante realtà culturale della città. Il 21 febbraio alle 19 presso Teatro di Tela Targhetta presenterà il suo ultimo libro "Commissario Elfo Sequel – La seconda indagine del Commissario Elfo" (Becco Giallo Editori), mentre il 22 febbraio alle 16 gli allievi del laboratorio presenteranno una performance con i testi prodotti durante il corso.

La programmazione prosegue a marzo con due nuovi appuntamenti. Il 21 e 22 marzo arriva Dario La Ferla, danzatore e coreografo che ha collaborato con Pina Baush, Peter Brook e Franco Zeffirelli, oltre a insegnare all'Accademia Silvio D'Amico di Roma e all'Inda di Siracusa. Il laboratorio "Corpi di Luce" esplorerà il rapporto tra corpo, movimento e luce come espressione di bellezza e forza vitale della danza.

Infine, dal 27 al 29 marzo, Teatro di Tela ospita Federica Rosellini, attrice, scrittrice e regista candidata più volte ai Nastri d'Argento e quattro volte vincitrice del premio Ubu, il prestigioso riconoscimento del teatro italiano. Ha recitato nei film "Campo di battaglia" con Alessandro Borghi e "Confidenza" con Elio Germano. Il workshop "iGirl Il teatro di Marina Carr" analizza l'omonima opera contemporanea, strutturata in 21 quadri che intrecciano riflessioni intime e riferimenti alla tragedia, per uno studio approfondito del personaggio e della drammaturgia contemporanea.

Con questa stagione formativa, Teatro di Tela consolida il suo ruolo di centro di eccellenza per le arti sceniche nel territorio albese e provinciale, offrendo ai suoi allievi l'opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti di rilievo del teatro, del cinema e della danza.