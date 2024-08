PD Racconigi: "Nostre parole coincidono con quelle del comitato? Tra i cittadini circolano idee comuni a prescindere dalle idee politiche"

Dal Circolo PD di Racconigi riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

Riprendiamo, dopo la doverosa pausa estiva, a ricordare la nostra posizione sulla vicenda dei sottopassi. L’intervento di “Officina per Oderda Sindaco”, subito prima della pausa, avrebbe potuto portare a qualche spiacevole equivoco dal quale vogliamo subito sgombrare il campo. Il comitato “per un sottopasso sostenibile” e il Sig. Reynaudo, suo presidente, avranno argomenti sufficienti per riaffermare le loro posizioni e la loro funzione sull’argomento specifico dei sottopassi sul territorio racconigese.

Attraverso la presente intendiamo soprattutto ribadire la nostra presenza sul territorio come forza politica democratica. Il PD Racconigese è per il coinvolgimento della popolazione nelle scelte importanti per il territorio e per la tutela dei capitali pubblici che le riguardano. Se poi questi obiettivi coincidono con quelli di altre iniziative sociali non si può, in alcun modo, gridare allo scandalo.

Sulla pista ciclabile, argomento portato sempre dall’amministrazione Oderda ad esempio, non abbiamo mai posto un no categorico, ma come PD siamo stati critici al tipo di progetto e al costo esorbitante (300 Euro al metro) e non ci si dica che non sono tutti soldi a carico della comunità perché anche quelli regionali sono fondi pubblici raccolti con la fiscalità.

Sulla questione dei parcheggi a pagamento, altra scelta dell’amministrazione racconigese, della quale “Officina” avrà dimenticato di vantarsi avevamo contribuito a raccogliere addirittura le firme (stavolta veramente contro). 2500 firme neppure prese in considerazione e passate in predicato. Questo dimostra quanto questa Amministrazione tenga conto del parere dei cittadini.

Secondo noi, un Sindaco che rappresenti “tutta” la cittadinanza, in un progetto come questo, avrebbe dovuto da subito coinvolgere i cittadini e non subire passivamente il progetto che, ricordiamo, sembra favorire esclusivamente gli interessi di RFI: soppressione di 4 Passaggi a livello a fronte della costruzione di UN SOLO sottopasso carrabile.

Se queste nostre parole paiono coincidere con quanto espresso dal comitato, evidentemente dimostrano che, forse, tra i cittadini circolano idee comuni che prescindono da appartenenze politiche

Circolo PD Racconigi Marinetti-Longagnani