Alla Casa Alpina di Sant'Anna di Valdieri via alla terza edizione della “Université d’été"

Al via la terza edizione della Summer School “Université d’été -Valorizzazione dei beni culturali del territorio per un turismo responsabile in area transfrontaliera” che si svolgerà presso la Casa Alpina del Parco Naturale Alpi Marittime di Sant’Anna di Valdieri da lunedì 26 a sabato 31 agosto.

L’iniziativa, proposta dalla Associazione Culturale Antonella Salvatico viene svolta in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino (corso di Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo, corso di Laurea magistrale in Comunicazione internazionale per il Turismo, Master in Promozione e Organizzazione turistico-culturale del Territorio - MaPOT, Laboratorio di ricerca “Open Tourism”), con il sostegno del Parco Naturale Alpi Marittime, Progetto PRIN 2020, Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRT ed altri enti territoriali.

La “Summer School”, è dedicata alla formazione di una quarantina di studenti universitari di diversi livelli e percorsi di studio (laurea triennale, magistrale, Master, Dottorato di Ricerca) per la valorizzazione dei beni culturali dell’area cisalpina e transalpina delle Alpi Marittime al fine di sensibilizzare i giovani, stabilire contatti transfrontalieri e orientare verso la formazione di nuove competenze sul turismo culturale responsabile, lavorando in sinergia con le terze parti operative sul territorio.

Infatti obiettivi del corso residenziale sono la riflessione attorno a strategie e lo studio di casi significativi secondo la prospettiva della valorizzazione di beni culturali materiali e immateriali del territorio a partire dal patrimonio storico, architettonico, antropologico e letterario.

Oltre all’analisi di alcuni beni artistici e architettonici, di tradizioni locali e feste via via individuati nelle vallate delle Alpi Marittime al fine di progettare itinerari culturali incentrati sul turismo di prossimità responsabile, il progetto tende, in un’ottica di valorizzazione globale, a favorire la riscoperta di antichi mestieri, delle radici e delle evoluzioni della tradizione culturale alimentare sia nell’area del Cuneese, sia in quella delle vallate del versante ligure e francese, completate da confronti con esperienze e pratiche delle altre aree di frontiera del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Si presenteranno a questo proposito iniziative di recupero di antichi percorsi alpini, mirate alla valorizzazione e alla riproposta di trascorse esperienze economiche, di antiche pratiche agricole, di produzioni eno-gastronomiche, di usanze alimentari al fine di integrare e meglio coordinare gli itinerari turistico-culturali analizzati con il contesto culturale che storicamente ha sostenuto la “produzione” di tali sistemi di beni.

All’avvio dei lavori saranno presenti i Professori Matteo Milani, Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Marcella Costa, Vice Rettrice Vicaria alla Didattica Internazionale UNITO e referente scientifico Progetto UNITA, Chiara Simonigh, Coordinatrice della Sezione di Culture Moderne del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Marco Zaccarelli, Presidente di Italea Piemonte – cooperativa Radici Piemontesi, Piermario Giordano, Presidente del Parco Naturale Alpi Marittime.

Nella settimana gli studenti sono attesi a momenti formativi sia sul territorio, quali la visita a siti ed escursioni formative, Workshop dedicati e assisteranno alle lezioni pratiche di diversi formatori, tra cui i docenti del Dipartimento di Lingue Laura Bonato, Enrico Basso, Damiano Cortese, Francesco Panero, Enrico Lusso, Viviana Moretti e Cristina Trinchero, affiancati da giovani ricercatori, da colleghi di atenei stranieri e da esperti nell’ambito della valorizzazione e della comunicazione del territorio, tra cui nella giornata conclusiva il Responsabile del Settore Istituzionale della Fondazione CRC,Enea Cesana, che presenterà lo studio “Le fondazioni e il patrimonio paesaggistico: un esempio di valorizzazione degli spazi outdoor tra turismo e cultura”.

Programma

Lunedì 26 agosto 2024

Ore 10.00-12.00 Arrivo degli studenti. Accoglienza e sistemazione presso Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri

Ore 13.00 Pranzo di benvenuto - buffet presso Casa Alpina

Ore 14.30-15.30 Inizio delle attività1 - Saluti istituzionali di benvenuto • Matteo Milani, Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne • Marcella Costa, Vice Rettrice Vicaria alla Didattica Internazionale UNITO e referente scientifico Progetto UNITA • Chiara Simonigh, Coordinatrice della Sezione di Culture Moderne del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne • Italea Piemonte - cooperativa Radici Piemontesi ETS Workshop 1. Territori e risorse: testimonianze del passato e strumenti per l’innovazione Coordina: Laura Bonato

Ore 15.30-16.30 Creazione e proposta di valore: dall’idea al modello di business Damiano Cortese

Ore 16.30-17.15

Ore 17.30-18.15 La Valle Gesso: introduzione alla storia turistica moderna di una valle Paolo Gerbaldo

Ore 19.30 Cena2 Ore 21.00 Visita serale all’Ecomuseo della Segale di Sant’Anna di Valdieri, a cura delle guide del Parco Naturale Alpi Marittime 1

Martedì 27 agosto 2024

Workshop 2. Insediamenti umani e villaggi abbandonati tra ieri e oggi: un patrimonio da conservare in area montana Coordina: Enrico Lusso

Ore 8.00 Colazione Ore 9.00-9.30 Nuovi insediamenti e villaggi abbandonati nell’area alpina occidentale Francesco Panero

Ore 10.00-12.30 Visita guidata ai villaggi antichi della Valle. Percorso «Lo Viòl di tàit», a cura delle guide del Parco Naturale Alpi Marittime

Ore 13.30 Pranzo Workshop 3. Patrimoni immateriali e materiali: prospettive interdisciplinari di valorizzazione Coordina: Enrico Basso

Ore 15.30-16.30 Luoghi e itinerari della memoria per un turismo di emozione e di consumo Laura Bonato

Ore 16.30-18.00 L’abbazia e il borgo di San Dalmazzo Viviana Moretti - Enrico Lusso

Ore 19.00 Cena

Ore 20.30 Partenza per Borgo San Dalmazzo: visita guidata a MEMO 4345 e al centro storico

Mercoledì 28 agosto 2024

Workshop 4. Raccontare e comunicare il patrimonio ambientale e culturale: strategie, metodi e linguaggi nell’età digitale Coordina: Cristina Trinchero Ore 8.00 Colazione

Ore 9.30-10.15 Storytelling digitale: strategie sostenibili per musei piccoli Roberta Sapino

Ore 10.15-11.00 Raccontamela giusta. Appunti metodologici di storytelling efficace Luca Pezzini

Ore 11.15-12.00 Il castello tra realtà e immaginario. Per un database delle strutture fortificate in area alpina Flavia Negro

Ore 12.30 Pranzo Workshop 5. Letteratura e arti performative per la comprensione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: percorsi tra Francia e Italia Coordina: Laura Bonato

Ore 15.00-16.00 Residenze di creazione, tutela e valorizzazione del territorio. Lezione-dialogo di Miriam Begliuomini con Stefania Tagliaferri e Verdiana Vono (Compagnia teatrale Palinodie)

Ore 16.15-17.00 Luoghi e percorsi “d’autore”. Letteratura e turismo nelle Alpi occidentali Cristina Trinchero

Ore 17.00-17.45 Parole di luoghi, i luoghi delle parole. Spazio, memoria e scrittura nelle poetiche italiane contemporanee alla scoperta del territorio Flaviano Pisanelli

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00-22.30 Workshop teatrale a cura della Compagnia “Palinodie” presso gli spazi di Casa Alpina, con Andrea Cazzato, Eleonora Cicconi, Marta Lavit, Stefania Tagliaferri e Verdiana Vono Giovedì

29 agosto 2024

Escursione alla piana e al Rifugio del Valasco, a cura delle guide del Parco Naturale Alpi Marittime

Ore 8.00 Colazione Ore 9.00 Partenza per l’escursione a cura delle guide del Parco Naturale Alpi Marittime, con soste per la presentazione della storia e dell’organizzazione del Parco, delle caratteristiche ambientali e geologiche, della flora e della fauna, delle evoluzioni del sito, dell’ecosistema naturale e umano Ore

12.30 Pranzo presso il Rifugio Valasco. Real Casa di caccia Proseguimento dell’escursione

Ore 18.00 (circa) Rientro a Casa Alpina e tempo libero a disposizione

Ore 20.00 Cena Serata libera

In caso di maltempo, l’escursione guidata al Rifugio Valasco sarà sostituita da un incontro di presentazione del Parco Naturale Alpi Marittime, a cura delle guide, presso Casa Alpina, seguito da una visita guidata a Entracque (il comune e il Centro faunistico Uomini e Lupi).

Venerdì 30 agosto 2024

Workshop 6. Gestione e promozione del territorio: politiche, modelli ed esperienze a confronto Coordina: Damiano Cortese

Ore 8.00 Colazione

Ore 9.30-10.15 Le fondazioni e il patrimonio paesaggistico: un esempio di valorizzazione degli spazi outdoor tra turismo e cultura Enea Cesana

Ore 10.15-10.45 Valorizzazione del territorio: attori politici e sinergie istituzionali Claudio Alberto

Ore 11.00-11.30 Dieci anni di Paesaggi Vitivinicoli Unesco: risultati e sfide verso la redazione del nuovo Piano di Gestione Giulia Pelassa

Ore 11.30-12.15 Courmayeur, come far convivere l’anima outdoor con la sua rinomata mondanità? Strategie, analisi

e azioni per la restituzione di un’immagine attuale della località Alessandra Borre Ore 12.15-13.00 Riviera aprica e opaca: progettare e scoprire un racconto del territorio Alessandra Chiappori

Ore 13.30 Pranzo - buffet presso Casa Alpina Workshop conclusivo. Proposte di valore: idee e prospettive per i territori Coordina: Damiano Cortese

Ore 15.00-16.00 Tempo libero per la messa a punto dei progetti di valorizzazione

Ore 16.00-18.30 Studentesse e Studenti presentano e discutono i loro progetti di valorizzazione

Ore 20.00 Cena e serata in Casa Alpina

Sabato 31 agosto 2024

Ore 8.00 Colazione

Ore 9.00-11.00 Saluti e check-out; partenza degli studenti