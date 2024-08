Una nuova “Alba dei campioni”: dal 28 al 31 agosto la terza edizione del torneo di calcio benefico

Al via la terza edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio – riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici – organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L., con il supporto logistico delle società Area Calcio, Alba Calcio, Albese Calcio e Stella Maris e con il prezioso contributo della Fondazione CRC.

Il torneo, che gode del patrocinio dei Comuni di Alba e Cuneo e del supporto dei Comuni di Mondovì e Bra, si svolgerà dal 28 al 31 agosto e coinvolgerà 9 tra i più prestigiosi club italiani: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.C. Sampdoria e U.S. Cremonese.

L’evento nasce per promuovere i valori intrinsechi dello sport, e dello sport giovanile in particolare, quali spirito di squadra, rispetto e lealtà e, al contempo, di promuovere una raccolta fondi a favore della ricerca. Nello specifico, il torneo Alba dei Campioni contribuirà alle attività di sostegno a favore dell’Istituto di Ricerca IRCCS di Candiolo, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, ultima delle quali l’acquisto di un innovativo macchinario di endoscopia.

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, in gare da 60’ (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 29 agosto alle ore 20.00.

Semifinali e finali si giocheranno allo stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: le semifinali, in programma venerdì 30 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 31 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). La prima edizione nel 2022 è stata vinta dall’AC Milan, lo scorso anno da Torino FC.

Novità di quest’anno, sabato 31 agosto, prima della finale alle ore 15.00, lo stadio albese vedrà scendere in campo anche due squadre di calcio per persone con disabilità del territorio piemontese, Sportabili Alba e Insuperabili Ivrea.

Il costo del biglietto delle gare in programma è di 5 euro, gratuito per gli Under 14.

Di seguito il calendario della fase a gironi:

Mercoledì 28/08/2024

Ore 10.30 - stadio “Attilio Bravi” di Bra: AC MILAN-SSC NAPOLI

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: U.C. SAMPDORIA-ATALANTA BC

Ore 10.30 - centro sportivo Monregale di Mondovì: U.S. CREMONESE-SS LAZIO

Ore 18.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: JUVENTUS FC-AC MILAN

Ore 18.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: FC INTERNAZIONALE-U.C. SAMPDORIA

Ore 18.00 - centro sportivo Monregale di Mondovì: TORINO FC-U.S. CREMONESE

Giovedì 29/08/2024

Ore 10.30 - stadio “Attilio Bravi” di Bra: SSC NAPOLI-JUVENTUS FC

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: ATALANTA BC-FC INTERNAZIONALE

Ore 10.30 - centro sportivo Monregale di Mondovì: SS LAZIO-TORINO FC

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto: “Abbiamo aderito con piacere a questa terza edizione di Alba dei Campioni, evento che unisce sport e solidarietà, nato nella nostra città grazie alla sinergia tra la passata Amministrazione e la Fondazione Vialli e Mauro. Il 2024 vedrà nove squadre coinvolte nel torneo, due squadre di atleti con disabilità che si sfideranno il giorno della finale e ben quattro comuni sede delle partite, tutti mossi da un unico obiettivo, fare del bene, e accomunati dalla passione per il calcio e lo sport. Ringraziamo gli organizzatori, i giovani giocatori e il pubblico che deciderà di sostenere questa importante iniziativa”.

“Come Assessore allo sport della città di Alba – dichiara Davide Tibaldi - sono davvero felice che ritorni questa grande opportunità di coniugare lo spettacolo del calcio professionistico con la solidarietà e la vicinanza a chi soffre! Per la prima volta quest’anno abbiamo aperto le porte del torneo a due squadre di calcio per persone con disabilità del territorio piemontese, che si sfideranno nella giornata conclusiva e mostreranno al pubblico presente la bellezza e la magia di un calcio senza barriere di alcun tipo. Invito le famiglie del nostro territorio ad aderire a questa splendida iniziativa: faranno del bene a sé stesse e a molte persone bisognose di un aiuto concreto e tangibile”.