Silenzi: mostra personale di Alessia Vlema a Villa Radicati a Saluzzo

Il 31 Agosto alle ore 18, a Villa Belvedere - già Radicati - in Via San Bernardino, 17

a Saluzzo, l’Associazione Arte Terra e Cielo, in collaborazione con Il Fondaco di Bra,

presenterà la mostra “SILENZI”, una personale di Alessia Clema che sarà visibile dal

31/08 al 27/10/2024. La curatela (come già avvenuto nelle due passate edizioni in

cui sono state presentate opere di Anna Valla e poi di Stefano Allisiardi) è stata affi-

data a Silvana Peira, direttrice e presidente dell’Associazione Culturale Il Fondaco. La

storica e critica d’arte Ida Isoardi scriverà un saggio critico sull’opera dell’artista che

verrà pubblicato in catalogo a fine della mostra.



Alessia Clema è nata a Cuneo, insegna attualmente al Liceo Artistico Ego Bianchi di

Cuneo e nel passato ha insegnato al Liceo Artistico Soleri Bertoni di Saluzzo. La sua

opera spazia tra pittura, scultura e disegno con una forte inclinazione alla sperimen-

tazione tecnica unita alla tradizione. Il suo lavoro è caratterizzato da una capacità

evocativa e da rimandi culturali che si intervallano dall’antico al moderno, creando un

dialogo tra passato e presente.



L’artista trae ispirazione per realizzare le sue opere da una varietà di fonti, tra cui la

natura, la storia dell’arte e le esperienze personali. La sua passione per la sperimen-

tazione tecnica e il dialogo tra tradizione e innovazione sono elementi chiave del suo

processo creativo. Inoltre, Clema è profondamente influenzata dalle emozioni e dalle

storie umane, che cerca di catturare e reinterpretare attraverso le sue opere scultoree

mentre nelle sue installazioni spesso il rimando è a un’interazione tra l’ambiente natu-

rale e l’intervento artistico.



Come già scrisse Ida Isoardi: …in apparenza, una freddezza raggiunta tramite solidifi-

cazioni materiche imprime di sé la pittura, e altro, di Alessia Clema. Ma le sue compo-

sizioni sollecitano immediatamente sensi diversi, risvegliati da una raffinatezza segni-

ca non formale ma immaginifica. Quest’ultima pare fluire in un inquietante universo

del silenzio dove brume e ombre, messaggere di un’estrema consumazione del pae-

saggio, si collocano tra fiaba e antimondo.

SILENZI

mostra personale di Alessia Clema

a cura di Silvana Peira

testo di Ida Isoardi

Villa Belvedere già Radicati

Via San Bernardino, 17

Saluzzo (CN)

dal 31/08 al 27/10/2024

la mostra è visitabile la domenica dalle ore 10 - 13 / 14 - 19

o su appuntamento al numero 351.5718472