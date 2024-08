Nuovi interventi al viadotto "Cento": chiusa la provinciale 313 di Pascomonti fino a ottobre

Verrà completamente sostituito l'impalcato del viadotto "Cento" sull'autostrada A6 Torino-Savona.

Da oggi, lunedì 26 agosto e fino a venerdì 25 ottobre, si svolgeranno i lavori per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, con conseguenti modifiche per la viabilità non solo sull'autostrada, ma anche sulla sottostante provinciale 313 di Pascomonti.

Si tratta di un intervento previsto nel secondo lotto di lavori di adeguamento sismico dei viadotti, redatto nel 2019: sulla base delle indicazioni ricavate dalle analisi strutturali relative allo stato di fatto delle opere, sono stati identificati gli interventi di rinforzo mirati alle parti strutturali deficitarie sia sotto il profilo sismico sia sotto il profilo statico. Nel caso del viadotto "Cento", lungo circa 255 metri, l'intervento prevede la sostituzione del vecchio impalcato con uno nuovo in struttura mista acciaio – calcestruzzo e ad effettuare i lavori sarà la Preve Costruzioni di Roccavione.

Per quanto riguarda le sottostrutture l’intervento di rinforzo tipico prevede l’incamiciatura in calcestruzzo armato delle pile, la realizzazione di micropali in fondazione e il placcaggio, sempre in calcestruzzo armato, delle spalle esistenti con inserimento di tiranti di ancoraggio.

Lo stesso viadotto era già stato interessato da lavori lo scorso maggio. Per questioni di sicurezza, sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto della Provinciale 313 compreso tra Strada Pascomonti al chilometro 2,600 e Strada dei Ghiglia al chilometro 3,300. Inoltre, su tutte le arterie stradali poste nel territorio del Comune di Mondovì che intersecano la provinciale 313, sarà vietato il transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, ad eccezione degli autocarri impegnati nelle operazioni di carico e scarico materiale presso le aziende ubicate nella zona. Per agevolare la normale circolazione verrà installata un’apposita segnaletica verticale e si procederà con il rifacimento di quella orizzontale, per rendere più evidenti i margini esterni della carreggiata.