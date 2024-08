Rastrelliere del Comune, la replica: "Non vengono sprecate. Chi ne ha bisogno, ne faccia richiesta"

Gentile direttore,

le scriviamo in merito all’articolo pubblicato nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, intitolato «Rastrelliere per bici dismesse e lasciate all'ex deposito dei bus a Cuneo: "Servirebbero alle frazioni"».

Informiamo che, a differenza di quanto viene fatto intendere nel testo, non sono lasciate all’abbandono, ma sono semplicemente in attesa di nuova sistemazione nell’unico spazio disponibile. Laddove ci siano delle richieste specifiche, dalle frazioni o da altre zone della città, queste vengono evase (quando possibile) proprio con le vecchie rastrelliere. Ne conserviamo alcune di scorta, che ci riserviamo di utilizzare in caso di necessità. Ci teniamo a rassicurare sul fatto che nessuna rastrelliera integra viene sprecata.

Rammentiamo che in via Santamaria 1 è a disposizione dell’utenza lo Sportello Unico del Cittadino: l'ufficio è raggiungibile allo 0171.444.444 o alla mail sportellounicocittadino@comune.cuneo.it. Si tratta di uno strumento di ascolto e comunicazione attraverso il quale vengono raccolte le segnalazioni e i suggerimenti della cittadinanza. Gli impiegati rispondono dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al giovedì (pausa esclusivamente il lunedì dalle 13 alle 14) e il venerdì dalle 8.30 alle 13. Apertura al pubblico dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Questa è la procedura affinché le richieste e le segnalazioni vengano valutate ed evase tempestivamente.