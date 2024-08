Con la Festa di San Chiaffredo e la Mostra della Meccanica Agricola si apre il Settembre Saluzzese 2024

I giorni di fine agosto a Saluzzo, con la Festa Patronale di San Chiaffredo danno avvio al Settembre Saluzzese.

Si apre al Foro Boario la 77ª Mostra della Meccanica Agricola (16ª edizione Nazionale)con un insieme di eventi che animeranno la settimana intera fino al tradizionale appuntamento con i “fuochi” di artificio.

La festa parte domani giovedì 29 agosto alle 21 con l’Orchestra Italiana di Bagutti, protagonista sotto l’ala di ferro dell’inaugurazione delle serate musicali.

Da venerdì 30 via alle danze: la Scuola di Ballo Happy Dance for You e poi la musica con l’Orchestra Claudio Folk.

La chiusura della serata sarà affidata a Chiara Rosso & i Kasters - sotto l’ala di ferro in Piazza Cavour - gruppo rock and roll che inaugura la nuova rassegna Boomer’s music.

L’apertura della Meccanica al foro Boario avverrà sabato 31 agosto in abbinata con la 51ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 19ª Junior Show Regionale, due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte.

La novità sarà data da un sabato pomeriggio ricco e curioso: Datameteo ed Andrea Vuolo gli ospiti principali di un tavolo dove Agrion porterà i temi più interessanti per il settore agricolo, quindi un cooking show con Marysol, per un aperitivo ricco di frutta e territorio al Foro Boario.

Alla sera invece spazio a Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali. La città si anima con l’allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia.

Domenica 1 settembre l’appuntamento con la musica sarà triplice: “Buon compleanno Suoni dal Monviso!”, Aurelio Seimandi e la sua orchestra, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, realizzato da Anime Salve.

Ancora, lunedì 2 settembre la Fiera di San Chiaffredo animerà il centro cittadino durante tutto il giorno.

Alla sera ci sarà Bruno Mauro e la band, mentre a Il Quartiere l’atteso appuntamento di "Attraverso Festival" con Alessandro Barbero ( sold out).

Come da tradizione, il primo martedì di settembre è la sera dei “fuochi d’artificio” e, quindi, il 3 settembre il Foro Boario ospiterà lo spettacolo pirotecnico anche quest’anno ideato e realizzato da Piro G. Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Per concludere la Festa di San Chiaffredo, dalle 21 di mercoledì 4 settembre ultime danze con “Si danza con Milonga la Griselda” a cura di Tango Indipendente Asd, al rialzo di piazza Garibaldi.

Ritorna infine il Magazine della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo che tratterà alcuni temi di attualità e porterà l’attenzione sul mondo dell’agricoltura.

Il programma

Martedì 27 agosto - ore 21: Chiesa di San Giovanni, Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”. Obiettivo Orchestra in concerto Arpa solita con Oliver Wass e direttore con Luca Vacchetti. Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031).

Mercoledì 28 agosto - ore 21 all'antico Refettorio Chiesa di San Giovanni, Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”: Concerto di Joel Von Lerber e vincitori del Concorso Internazionale (Cat.A)Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031).

Giovedì 29 agosto - ore 21: ala di Ferro, piazza Cavour con GIANMARCO BAGUTTI - ORCHESTRA ITALIANA. Ingresso libero e gratuito

Venerdì 30 agosto - dalle ore 21 al rialzo di piazza Garibaldi: serata danzante con SCUOLA DI BALLO HAPPY DANCE FOR YOUParteciperanno alcuni campioni italiani. Ingresso libero

A seguire: ORCHESTRA CLAUDIO FOLK

Venerdì 30 agosto - ore 21 presso l'ala di Ferro, piazza Cavour: BOOMER NIGHTKASTERS ROCk’N’ROLL. Ingresso libero. Il gruppo rock and roll inaugura così la nuova rassegna Boomer’s music. Dedicata agli anni Cinquanta e Sessanta proporrà i grandisuccessi di Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cocharan.

Sabato 31 agosto - ore 18 a Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17: inaugurazione della Mostra delle opere di Alessia Clema a cura di Silvana Peira. Progetto in collaborazione con l’associazione culturale Il Fondaco. La mostra sarà visitabile dal 1 settembre al 27 ottobre.

Da sabato 31 agosto a lunedì 2 settembre al pala Crs, via Don G.Soleri 16 77^ MOSTRA NAZIONALE DELLA MECCANICA AGRICOLA

Sabato 31 agosto - dalle 21 nella zona pedonale e vie del centro il via di "CANTA SAN CIAFRÈ - QUARTA FESTA DELLE CORALI": la città si anima con musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso ilcanto, dei valori della tradizione e dell’amicizia.

Domenica 1 settembre - ore 17 a Villa Belvedere: "Buon compleanno Suoni dal Monviso! Dopo l’omaggio alla canzone italiana del 2023, I Polifonici del Marchesato, unitamente ai Musici del Marchesato, offriranno un nuovo progetto sinfonico-corale, con l’omaggio ad alcuni fra i più grandi capolavori (italiani e stranieri) della musica pop degli ultimi 100 anni, inuna rielaborazione per coro e orchestra del M° Stefano Eligi. Ingresso gratuito

Domenica 1 settembre - ore 21 al rialzo di piazza Garibaldi AURELIO SEIMANDI E LA SUA ORCHESTRA. Evento realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa. Ingresso libero.

Domenica 1 settembre - ore 21 alla scuola APM, via Annunziata 1B, Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”: Concerto dei vincitori del Concorso Internazionale (Cat.D). In collaborazione con Associazione Italiana dell’Arpa e Salvi Harps Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Domenica 1 settembre - ore 21.30. Al Quartiere, concerto ANIME SALVE Progetto Omaggio a Fabrizio De Andrè. Ingresso 10 euro. Prevendite L'Ortica - via della Resistenza 4a/1,Saluzzo.

Lunedì 2 settembre - ore 21 al rialzo di piazza Garibaldi BRUNO MAURO E LA BAND. Ingresso libero.

Lunedì 2 settembre - ore 21 al Quartiere, piazza Montebello 1 "A che ora si mangia? Dal Medioevo ai nostri giorni" con Alessandro Barbero (SOLD OUT). Gli orari dei pasti sono un ritmo della nostra vita che siamo abituati ad accettare come naturale, tanto che in genere non ci pensiamo neppure, fino a quando non veniamo a contatto con abitudini diverse dalle nostre, che al primo approccio di solito ci sembrano bizzarre, se non assurde. Tema dell’appuntamento è il cambiamento che si è verificato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando le classi agiate europee hannomodificato l’orario dei pasti, facendo slittare in avanti l’orario del pasto principale della giornata: il pranzo.

Per informazioni info@attraversofestival.it – tel. +39 335 7250603 Attraverso Festival - in collaborazione con Occit’Amo festival

Martedì 3 settembre - ore 21 al Foro Boario, via Don G.Soleri: i FUOCHI PIROTECNICI a cura di PIROG Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Martedì 3 settembre - ore 20, 30 alla Castiglia, piazza Castello: i fuochi d’artificio dalla Castiglia. Visita accompagnata sul camminamento di ronda della Castiglia per ammirare dall’alto del centro storico di Saluzzo il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio per la Festa patronale di San Chiaffredo.Costo: 10 euro a persona, gratuito under 10 anni. Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334

Martedì 3 settembre - ore 21 al Quartiere, piazza Montebello 1 per TRAME DI QUARTIERE: L’impero in bilico di Antonio Di Bella.

Mercoledì 4 settembre - ore 21 al rialzo di piazza Garibaldi SI DANZA CON MILONGA LA GRISELDA a cura di Tango Indipendente ASD. Ingresso libero.

Mercoledì 4 settembre - ore 21 a Villa Belvedere già Radicati, Via San Bernardino 17 la rassegna teatrale BelVedere: La vera storia di San Giorgio e il drago. Giullarata comico-medievale con maschere della Commedia dell’Arte e burattini a guanto. Di e con Federico Fauro, Regia di Philip Radice.