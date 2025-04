“Medioevo in famiglia” ritorna nei Castelli di Serralunga d’Alba e Roddi il 10 e 11 maggio

C’è un tempo che continua ad affascinare grandi e piccoli. Il tempo delle torri, delle cucine con i fuochi accesi, delle armature lucenti e delle stanze nobiliari abitate da dame e cavalieri. È il tempo del Medioevo, che torna a vivere tra le mura dei castelli di Serralunga d’Alba e Roddi con l’appuntamento speciale di “Medioevo in famiglia”, promosso dalla Barolo & Castles Foundation.

L’esperienza, pensata per coinvolgere in modo attivo famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni, si svolgerà sabato 10 maggio alle 15.15 al Castello di Serralunga d’Alba e domenica 11 maggio alle 15.30 al Castello di Roddi.

A Serralunga si potrà esplorare la vita della famiglia Falletti, tra strategie di amministrazione delle terre e curiosità legate all’abitare medievale del Trecento. Il Castello di Serralunga d’Alba è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.

A Roddi, invece, i visitatori potranno rivivere l’arte e l’atmosfera medievale tra storie di tornei e battute di caccia e i racconti dei banchetti della nobiltà: stufati e deliziosi dolci di miele e frutta secca venivano, infatti, preparati nelle storiche cucine del maniero risalenti al 1500.

Costi, informazioni e prenotazioni

La visita, della durata di circa 45 minuti, è pensata per offrire un approccio sensoriale e narrativo, dove la storia si trasforma in racconto vivo, accessibile e stimolante per ogni età. Il costo per la partecipazione a un solo castello è di 15 euro, con riduzione a 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei. È prevista una tariffa famiglia per un massimo di due adulti e tre bambini; oltre la quinta persona si applica una quota di 6 euro a ingresso, con ridotto bambini a 3 euro. Chi desidera visitare entrambi i castelli nello stesso fine settimana potrà farlo al prezzo di 25 euro, ridotto a 15 euro per gli abbonati, mantenendo le medesime condizioni per la tariffa famiglia. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697.