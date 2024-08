Libri da Gustare a Limone Piemonte: gran Finale con Valter Pistarini e Christian Gullone

La rassegna “Libri da Gustare” organizzata con grande passione dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza”, ha chiuso il sipario sulla sua stagione 2024 con un evento memorabile che ha richiamato oltre 150 appassionati nel suggestivo scenario del Teatro “Alla Confraternita”. Questo ultimo incontro ha rappresentato il culmine di una serie di appuntamenti letterari che hanno celebrato il connubio tra letteratura, musica e enogastronomia.

Protagonista della serata è stato il libro “Fabrizio De André: ho paura di fare il poeta”, scritto da Valter Pistarini. In un’atmosfera di entusiasmo e curiosità, con la brillante conduzione del giornalista Claudio Porchia, il pubblico ha avuto così la possibilità di approfondire la vita e l’arte di uno dei cantautori più amati d’Italia, viaggiando tra le complesse sfumature della personalità e della poetica di De André.

Valter Pistarini ha offerto un’analisi intensa e coinvolgente del suo lavoro, rivelando che il suo libro non si limita a presentare una biografia, ma si propone di esplorare l’anima di un artista che, attraverso le sue canzoni, è riuscito a entrare nel cuore della gente. Con un’agile miscela di quarant’anni di interviste e dialoghi, in collaborazione con Claudio Sassi, Pistarini ha svelato le molteplici sfaccettature dell’eredità di De André, affrontando temi di grande rilevanza come l’amore, la guerra e la ricerca musicale, nonché i suoi legami con figure emblematiche come Don Gallo e i colleghi musicisti.

La serata è stata arricchita dalle performance del talentuoso Christian Gullone, che ha incantato il pubblico eseguendo alcune delle canzoni più iconiche di De André. Le note melodiche si sono fuse con le parole del libro, creando una sinergia emozionante che ha reso l’incontro ancora più emozionante.

“De André è stato un artista raffinato, un poeta che, con le sue parole, ci ha lasciato un’eredità culturale inestimabile,” ha affermato al termine dell'incontro Pistarini, riscuotendo grandi applausi.

La rassegna “Libri da Gustare”, sostenuta dal Grand Hotel Principe e dal Limone Palace con il patrocinio del comune di Limone, è un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. Con un totale di 9 incontri che hanno registrato oltre 700 presenze, questa manifestazione ha arricchito il calendario degli eventi estivi del comune di Limone, confermandosi come un punto di riferimento culturale di grande rilevanza. Gli amanti della letteratura e del buon cibo hanno già cominciato a sognare la prossima edizione, desiderosi di scoprire quali nuove storie e sapori verranno proposti in futuro.