Un servizio navetta tra i parcheggi ed il centro in occasione dell’undicesima edizione dell’Expo della Valle Arroscia. Verrà garantito durante i tre giorni di evento dal 30 e 31 agosto al 1 settembre a Pieve di Teco.

A garantire il trasporto pubblico gratuito sarà la Cooperativa Sociale Onlus a r.l. Tra le Alpi e il Mare che ha presentato una offerta economica di 605 euro.

Previsti stand con prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, ma anche passeggiate, musica, animazione e focus sull’Ormeasco.

L’evento è organizzato da Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio e Comune di Pieve di Teco in collaborazione con Unione Comuni della Valle Arroscia e Parco naturale Alpi Liguri.

Saranno tre giorni di festa per scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri.

L’Expo Valle Arroscia avrà come cuore pulsante il borgo di Pieve di Teco. Un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi dell’estate che prevede la partecipazione di migliaia di persone e per questo motivo è stato necessario predisporre un servizio per i visitatori dell’evento nato per valorizzare i prodotti del territorio come l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato.