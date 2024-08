L'albese Pietro Riva vince la 26^ “Volata Napola-Mokarta”

L'albese Pietro Riva, medaglia d’argento ai recenti Campionati Europei di Roma di mezza maratona e pluricampione italiano sui 10.000 metri, ha vinto la 26^ edizione della “Volata Napola-Mokarta”.

Il portacolori del G.S. Fiamme Oro Padova ha percorso col tempo di 29’17” i 10 km. della gara, svoltasi sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani). Soltanto sfiorato, pertanto, il record di 29’02” stabilito nel 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo.

Dopo sei edizioni, dunque, un atleta italiano torna a salire sul gradino più alto della competizione (l’ultimo era stato Rachik Yassine nel 2015). Pietro Riva centra quindi l’obiettivo di scrivere il suo nome nell’albo d’oro della “Volata” dopo essersi classificato al secondo posto nelle edizioni del 2017 e del 2023.

Riva ha condotto sempre in testa la gara, staccandosi dal gruppo al terzo giro precedendo con un buon margine gli atleti del Burundi Jean Marie Bukuru (30’03) e Louis Intunzinzi (30’07”). A seguire si sono classificati Oliver Irabaruta (30’33”), Freedom Amaniel (30’57”), Bonface Fundi Njiru (30’59”), Alessandro Giacobazzi (31’12), Soumaila Diakite (31’19), Zouhir Sahran (32’19) e Dennis Kiyaka (32’50”). Sono stati 19 i top runners che hanno tagliato il traguardo della 26^ volata.

La gara riservata agli amatori è stata vinta da Andrea Bonacasa (Pol. Imgargiola Mazara) che ha percorso i 7.240 metri del tracciato in 25’56” (media 3’35” al km.) seguito da Robin Salvia (Atletica Alcamo) in 26’58”, Mario Piraino (Asd Bagheria) in 26’26”, Pietro Paladino (Team. Ingargiola) in 26’48 e Antonino Muratore (Universitas Palermo) in 26’52”. Nelle varie categorie vittorie di Silvia Ingrassia, Robin Salvia, Valentina Catania, Antonio Muratore, Florinda Mercadente, Mario Piraino, Simona Sorvillo, Pietro Paladino, Carla Grimaudo, Massimo Matera, Gina Leone, Fabrizio Gallo, Antonino Blunda, Antonina Ienna, Luigi Nevaloro, Francesco Ciulla e Mario Lo Cicero.