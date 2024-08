Mondovì Volley - La vice campionessa d'Europa Teresa Maria Bosso ha raggiunto il Puma: "Pronta a fare il meglio per la squadra" (VIDEO)

Un "argento" per una giocatrice tutta d'oro! La vice campionessa d'Europa under-20 Teresa Maria Bosso, terminati gli impegni con le Azzurrine, ha raggiunto il ritiro del Mondovì Volley. La nuova schiacciatrice del Puma, da questa mattina si è messa a disposizione di coach Basso e dello staff tecnico, per prepararsi con le sue nuove compagne a un campionato di A2 che si preannuncia tra i più impegnativi degli ultimi anni.

La talentuosa giocatrice piemontese, tra l'altro, agli Europei è stata insignita del titolo di migliore attaccante del Torneo. Una grande soddisfazione per una schiacciatrice, tanto umile quanto incisiva in campo e che a Mondovì può ambire a un ruolo da vera protagonista. Ecco la sua prima intervista in terra monregalese: