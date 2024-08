Milioni di investimento sulla linea Nizza-Breil in Francia. E l'Italia sulla Cuneo-Ventimiglia?

Buongiorno direttore

Le scrivo da semplice cittadino italiano e pendolare della Cuneo-Ventimiglia.



Bellissimo articolo da parte italiana e del giornalista di targatocn. Ma nel frattempo la Francia che snobba così tanto la linea, così vuol far credere l'articolo, fa un investimento di più di 70 milioni di euro per rinnovare la linea da Nizza a Breil, perché hanno capito l'importanza di questa linea.

È vero, stanno recuperando gli anni persi perché per loro prima era una linea da sopprimere. Purtroppo o grazie alla tempesta Alex hanno capito l'importanza.

Noi, che invece abbiamo sempre combattuto per sostenere la linea e abbiamo anche fatto vincere il concorso del FAI, siamo sempre fermi allo stesso punto.

L'Italia quanti milioni di euro sta investendo per la linea Cuneo Ventimiglia a parte i 50 mila euro del FAI? Magari prima di criticare gli altri, guardiamo il marciume che c'è a casa nostra. Ma forse per i giornalisti è più facile guardare l'erba del vicino perché non va a dare fastidio ai nostri politici e dirigenti delle ferrovie italiane.





Cordiali saluti

Lettera firmata