A Busca una serata "Aspettando la camminata di Fitwalking solidale"

Domenica 15 settembre ritorna Fitwalking Solidale Busca , un evento capace di unire il divertimento alla generosità. Per raccontarlo e per promuoverlo al meglio, la Città di Busca, il Comitato Fitwalking e Assoimprese Busca con Fondazione Amleto Bertoni organizzano una serata di festa per sabato 7 settembre dalle ore 19.30, in cui non soltanto raccogliere iscrizioni, ma soprattutto stare insieme e godere della piacevole frescura di fine estate.

Quest’anno Aspettando la Fitwalking solidale cresce e si rinnova. Un grande evento voluto e promosso dal Comune di Busca al centro, Busca Cabaret, con artisti firmato Zelig, Eccezionale Veramente e Colorado che saranno il clou di una serata, anzi, di una giornata, all’insegna di shopping, aperitivi, laboratori ed esposizioni e, perchè no, anche balli caraibici. Direttamente dalla Tv nel cuore cittadino, sul palco in piazza della Rossa, Mario Piccioni da Trs Radio darà spazio a Enrico Luparia - conduttore, Carlo Di Benedetto, Alberto Allione, Stefano Chiodaroli e Massimo De Rosa. Un evento completamente gratuito.



Con negozi aperti e menù dedicati, via Umberto e piazza della Rossa accenderanno la città e il centrocittà si animerà di nuovo per passeggiare, scoprire, provare e gustare i sapori del territorio.



“Tutti insieme si può fare tanto – dice il sindaco Ezio Donadio - e questa manifestazione, che raggiunge molti scopi grazie alla collaborazione fra diverse associazioni e realtà del territorio, lo dimostra appieno: promuove la prevenzione sanitaria e la pratica sportiva, dà una mano significativa all’associazionismo con un concreto gesto di solidarietà e stimola le scolaresche alla partecipazione a eventi collettivi”.



“Si tratta – aggiunge l’assessore allo Sport Diego Bressi, che segue per il Comune l’organizzazione - di unire un insieme di valori condivisi, che la nostra amministrazione promuove con grande convinzione. Grazie al Comitato e a tutti i volontari che lavorano per questo evento molto atteso e partecipato”.



IL PROGRAMMA