A Cherasco un “Viaggio olfattivo” per scoprire la città

Domenica 8 settembre c’è un altro appuntamento con i Walking Tours di Cherasco: sarà un “Viaggio olfattivo”, un’esperienza sensoriale a 360 gradi. Con una passeggiata per il centro storico potrete scoprire, accanto alle bellezze storiche ed artistiche della città, le numerose fragranze che caratterizzano la Città delle Paci. Attraverso una narrazione verbale, ma soprattutto olfattiva, sarete condotti in un viaggio che porterà alla scoperta della storia, della cultura e della tradizione di Cherasco.

Passeggiando nei luoghi più caratteristici della Città delle Paci, l’udito, la vista e l’olfatto saranno gli strumenti per esplorare e vivere la città in modo alternativo.

Lo spunto per questo binomio nasce dalla collaborazione con la Dott.ssa Stefania Rossi, ideatrice delle pregiate fragranze Acqua di Cherasco, che accompagnerà il gruppo. "La suggestione – dice Stefania Rossi – nasce proprio raccogliendo gli spunti odorosi di questa città che io definisco come una città aromatica, cioè una città capace di esprimersi e di raccontarsi attraverso dei profumi che si possono cogliere durante i diversi periodi dell’anno, della settimana e addirittura durante i diversi momenti della giornata. Partendo da questa intuizione, che una città possa essere raccontata attraverso i suoi profumi, è nata una collezione di fragranze per la casa che racconta la città di Cherasco".

Questi ed altri aneddoti saranno raccontati, domenica 8 settembre, durante il Walking Tours intitolato “Viaggio olfattivo”.

Per partecipare al tour è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando l’ufficio turistico allo 0172-42.70.50: 5€ l’ammontare della quota d’adesione (da saldare prima della partenza), ritrovo alle ore 16 presso l’ufficio turistico di Cherasco (Via Vittorio Emanuele 79).