Ad Argentera un compleanno speciale: auguri ad Angelo per i suoi 80 anni

“Colgo l’occasione dell’ottantesimo compleanno di Angelo per ringraziare lui e il fratello Giovanni per l’attenzione, l’amore e la disponibilità costante verso il nostro paese, per il quale provano un attaccamento encomiabile, che dovrebbe essere di insegnamento per tutti, soprattutto per chi vive in piccole realtà come la nostra. Loro sono indispensabili e operose sentinelle del territorio”.

Con queste parole il sindaco di Argentera, l’onorevole Monica Ciaburro, ha voluto fare gli auguri ad Angelo Bianco che lunedì 26 agosto ha raggiunto il traguardo degli ottant’anni. Nato e cresciuto ad Argentera come il fratello Giovanni, insieme si erano trasferiti a Cuneo per motivi di lavoro ma il cuore è rimasto lì, tra quei monti. E qui sono sempre tornati ogni volta che hanno potuto.

“Siamo nati e cresciuti in questa casa - spiega Angelo -, dove ancora oggi c’è il nostro cuore. Adesso che siamo in pensione ed abbiamo più tempo libero, viviamo ad Argentera da maggio a novembre ma anche in inverno, ogni dieci giorni torniamo per vedere che sia tutto in ordine. Questi ottanta anni sono volati ed Argentera è cambiata molto, perché la vita di ognuno di noi ha ritmi diversi rispetto ad un tempo. Anche io e mio fratello abbiamo dovuto trasferisci in città, altrimenti non avremmo potuto portare la pagnotta a casa”.

Questo loro forte legame con il paese, il loro grande senso civico e la conoscenza del territorio ha trasformato Angelo e Giovanni in “due sentinelle preziose per Argentera”, come ripete spesso il primo cittadino Ciaburro.

“Grazie a loro riusciamo a monitorare meglio il nostro comune, rendendolo più bello e fruibile. Per esempio - ricorda Monica Ciaburro - hanno ripulito tutti i sentieri rendendoli più agibili per chi vuole farsi una passeggiata, con un impegno notevole hanno realizzato del muretti a secco per contenere la terra ed arginare eventuali frane. Inoltre, molto spesso sono loro a segnalarci alcune problematiche come tubi che perdono o aree a rischio di frana. E naturalmente dopo aver valutato il modo migliore per risolvere le problematiche, l’amministrazione comunale interviene. Come sindaco e come cittadina sono molto grata ad Angelo e a Giovanni, persone preziose per la nostra comunità. L’augurio che rivolgo a tutti noi - conclude il sindaco Monica Ciaburro - è che il loro spirito di comunità possa fiorire anche nei più giovani, per prendersi cura, insieme, di un territorio speciale come è quello in cui viviamo".