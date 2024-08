Al liceo Cocito di Alba un corso di formazione per docenti: "L'Italia nel secondo dopoguerra"

Il Liceo Scientifico Cocito di Alba, in collaborazione con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR), organizza un corso di formazione dedicato ai docenti, intitolato "L’Italia nel secondo dopoguerra. Fonti, linguaggi e risorse innovative per la didattica." Il corso, finanziato nell'ambito del PNRR e del programma NextGenerationEU-Italiadomani, si propone come un laboratorio sul campo per approfondire le vicende storiche del secondo dopoguerra italiano attraverso un approccio didattico innovativo.

Tra i docenti che condurranno il laboratorio, spiccano nomi di rilievo come Benedetta Tobagi, Fabrizio Loreto e Giorgio Manduca, affiancati da tutor specializzati nella didattica della storia dell'ANCR.

Il corso sarà strutturato in tre sessioni principali che esamineranno eventi significativi come Portella della Ginestra (1947), la sciagura della miniera di Ribolla (1954) e la strage di Piazza Fontana (1969).

Il laboratorio si svolgerà nelle seguenti date:

6 settembre : dalle ore 14:00 alle 18:00, con interventi di Benedetta Tobagi e Giorgio Manduca.

: dalle ore 14:00 alle 18:00, con interventi di Benedetta Tobagi e Giorgio Manduca. 9 settembre: dalle ore 10:00 alle 17:30, con contributi di Giorgio Manduca, Enrica Bricchetto e Fabrizio Loreto.

I docenti interessati a partecipare possono iscriversi inviando una e-mail con i propri dati a giovanna.morone@liceococito.it.

Il programma completo:

6 settembre

ore 14.00- 15.00 docente esperto Benedetta Tobagi, tutor Micaela Veronesi

15.00 - 16.00 docente esperto Benedetta Tobagi, tutor Micaela Veronesi

16.00 - 17.00 docente esperto Giorgio Manduca, tutor Micaela Veronesi

17.00-18.00 docente esperto Giorgio Manduca, tutor Micaela Veronesi

9 settembre

ore 10-11 docente esperto Giorgio Manduca, tutor Micaela Veronesi

11-12 docente esperto Enrica Bricchetto, tutor Micaela Veronesi

12-13 docente esperto Enrica Bricchetto, tutor Micaela Veronesi

pausa

ore 14.30-15-30 docente esperto Fabrizio Loreto, tutor Micaela Veronesi

15.30-16.30 docente esperto Fabrizio Loreto, tutor Andrea Spinelli

16.30-17.30 docente esperto Enrica Bricchetto, tutor Andrea Spinelli