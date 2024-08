La Provincia ha riaperto al transito il ponte sul Tanaro a Pollenzo

Si sono conclusi in questi giorni i lavori della Provincia per il rifacimento degli elementi coprigiunto del ponte sul Tanaro a Pollenzo e del vicino fornice. Di conseguenza, la viabilità lungo il tratto della strada provinciale 7 è tornato pienamente percorribile in entrambe le direzioni di marcia.

L’importante cantiere ha interessato la sp 7 nel tratto tra Pollenzo e il bivio verso la provinciale 3 (località Cantina Roddi).

L’intervento ha comportato la chiusura (in gran parte solo notturna) del tratto di strada compreso fra la rotatoria nel concentrico di Pollenzo e l’intersezione in località Due Lanterne nel comune di Verduno, ricorrendo a viabilità alternativa.

Il lavoro, che si è svolto tra fine luglio e fine agosto, era inserito nella programmazione della Provincia (Settore Viabilità di Alba) tra gli interventi sui viadotti e ponti mediante ripristini strutturali, messa in sicurezza del piano stradale e ripristino dei sistemi di regimazione delle acque di superficie e gli elementi di protezione.